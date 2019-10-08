***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 13:53
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
ARE İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.064,38 % 0,0191
Tescil ve İlan Giderleri
2.475 % 0,0155
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
65,25 % 0,0004
Bağımsız Denetim Ücreti
5.639 % 0,0352
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.865,32 % 0,2115
Fon Yönetim Ücreti
299.333,28 % 1,8698
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
29,16 % 0,0002
Gecelik Ters Repo Komisyonu
191,43 % 0,0012
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
223,81 % 0,0014
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
903,16 % 0,0056
Türev Araçlar Komisyonu
2.359,92 % 0,0147
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.478,36 % 0,0779
TOPLAM GİDERLER
360.628,07 % 2,2527
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.008.916,3296 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791325
BIST
17:11101.866
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -1.126,85
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:115,8084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0227
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:116,3736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0266
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:11280,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,84
|Açılış
|: 280,87
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88