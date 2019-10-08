***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaARE İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.064,38 % 0,0191Tescil ve İlan Giderleri2.475 % 0,0155Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri65,25 % 0,0004Bağımsız Denetim Ücreti5.639 % 0,0352Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.865,32 % 0,2115Fon Yönetim Ücreti299.333,28 % 1,8698Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu29,16 % 0,0002Gecelik Ters Repo Komisyonu191,43 % 0,0012Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu223,81 % 0,0014Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar903,16 % 0,0056Türev Araçlar Komisyonu2.359,92 % 0,0147Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.478,36 % 0,0779TOPLAM GİDERLER360.628,07 % 2,2527DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.008.916,3296 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791325BIST