***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACD İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.870,13 % 0,0154Tescil ve İlan Giderleri2.534 % 0,0209Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.719 % 0,0472Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.819,57 % 0,0727Fon Yönetim Ücreti98.454,55 % 0,8119Hisse Senedi Komisyonu156.692,19 % 1,2922Tahvil Bono Komisyonu489,94 % 0,004Gecelik Ters Repo Komisyonu1.157,3 % 0,0095Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.854,14 % 0,0235Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar903,16 % 0,0074Türev Araçlar Komisyonu35.418,91 % 0,2921Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.912,82 % 0,123TOPLAM GİDERLER329.825,71 % 2,7199DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.126.431,0949 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791327BIST