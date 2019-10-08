***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 13:54
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
ACD İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.870,13 % 0,0154
Tescil ve İlan Giderleri
2.534 % 0,0209
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.719 % 0,0472
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.819,57 % 0,0727
Fon Yönetim Ücreti
98.454,55 % 0,8119
Hisse Senedi Komisyonu
156.692,19 % 1,2922
Tahvil Bono Komisyonu
489,94 % 0,004
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.157,3 % 0,0095
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.854,14 % 0,0235
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
903,16 % 0,0074
Türev Araçlar Komisyonu
35.418,91 % 0,2921
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.912,82 % 0,123
TOPLAM GİDERLER
329.825,71 % 2,7199
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.126.431,0949 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791327
BIST
17:09101.812
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -1.180,77
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:095,8045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0266
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:096,3685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0317
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:09281,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,99
|Açılış
|: 281,02
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88