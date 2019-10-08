***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACK İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.527,4 % 0,0155Tescil ve İlan Giderleri1.191 % 0,0121Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri65,25 % 0,0007Bağımsız Denetim Ücreti5.439 % 0,0552Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.054,97 % 0,0716Fon Yönetim Ücreti80.062,78 % 0,812Hisse Senedi Komisyonu34.163,14 % 0,3465Tahvil Bono Komisyonu615,23 % 0,0062Gecelik Ters Repo Komisyonu315 % 0,0032Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.759,52 % 0,0178Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.026,06 % 0,0104Türev Araçlar Komisyonu11.254,72 % 0,1141Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.291,11 % 0,0841TOPLAM GİDERLER152.765,18 % 1,5493DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.859.963,1628 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791338BIST