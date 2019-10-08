***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 13:56
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
ACK İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.527,4 % 0,0155
Tescil ve İlan Giderleri
1.191 % 0,0121
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
65,25 % 0,0007
Bağımsız Denetim Ücreti
5.439 % 0,0552
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.054,97 % 0,0716
Fon Yönetim Ücreti
80.062,78 % 0,812
Hisse Senedi Komisyonu
34.163,14 % 0,3465
Tahvil Bono Komisyonu
615,23 % 0,0062
Gecelik Ters Repo Komisyonu
315 % 0,0032
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.759,52 % 0,0178
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.026,06 % 0,0104
Türev Araçlar Komisyonu
11.254,72 % 0,1141
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.291,11 % 0,0841
TOPLAM GİDERLER
152.765,18 % 1,5493
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.859.963,1628 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791338
BIST
17:09101.812
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -1.180,77
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:095,8045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0266
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:096,3685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0317
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:09281,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,99
|Açılış
|: 281,02
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88