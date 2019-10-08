***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri19.562,62 % 0,0207Tescil ve İlan Giderleri2.331 % 0,0025Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri65,25 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti5.439 % 0,0058Alınan Kredi Faizleri25.038,62 % 0,0265Saklama Ücretleri77.483,79 % 0,0821Fon Yönetim Ücreti897.485,52 % 0,9509Hisse Senedi Komisyonu263.748,1 % 0,2794Tahvil Bono Komisyonu38.044,47 % 0,0403Gecelik Ters Repo Komisyonu28.492,72 % 0,0302Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu579,61 % 0,0006Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.388,96 % 0,0015Türev Araçlar Komisyonu15.358,41 % 0,0163Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.189,91 % 0,033TOPLAM GİDERLER1.406.207,98 % 1,4898DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ94.387.224,7237 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791339BIST