***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 13:58
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
IIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
19.562,62 % 0,0207
Tescil ve İlan Giderleri
2.331 % 0,0025
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
65,25 % 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti
5.439 % 0,0058
Alınan Kredi Faizleri
25.038,62 % 0,0265
Saklama Ücretleri
77.483,79 % 0,0821
Fon Yönetim Ücreti
897.485,52 % 0,9509
Hisse Senedi Komisyonu
263.748,1 % 0,2794
Tahvil Bono Komisyonu
38.044,47 % 0,0403
Gecelik Ters Repo Komisyonu
28.492,72 % 0,0302
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
579,61 % 0,0006
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.388,96 % 0,0015
Türev Araçlar Komisyonu
15.358,41 % 0,0163
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
31.189,91 % 0,033
TOPLAM GİDERLER
1.406.207,98 % 1,4898
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
94.387.224,7237 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791339
BIST
17:09101.812
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -1.180,77
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:095,8045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0266
|Açılış
|: 5,8010
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|Önceki Kapanış
|: 5,7640
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5,8472
En Düşük
5,7819
17:096,3685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0317
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
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6,4266
En Düşük
6,3583
17:09281,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,99
|Açılış
|: 281,02
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88