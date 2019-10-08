***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 13:58
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
IAF İstanbul Portföy Ark I Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
6.460,89 % 0,0216
Tescil ve İlan Giderleri
2.484 % 0,0083
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
65,25 % 0,0002
Bağımsız Denetim Ücreti
5.719 % 0,0192
Alınan Kredi Faizleri
42.568,13 % 0,1426
Saklama Ücretleri
35.364,3 % 0,1185
Fon Yönetim Ücreti
351.730,22 % 1,1783
Hisse Senedi Komisyonu
33.814,74 % 0,1133
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
561,37 % 0,0019
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
331,59 % 0,0011
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
10.515,52 % 0,0352
Vergiler ve Diğer Harcamalar
903,16 % 0,003
Türev Araçlar Komisyonu
25.836,66 % 0,0866
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.646,44 % 0,0491
TOPLAM GİDERLER
531.001,27 % 1,7788
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
29.851.420,0872 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791340
BIST
17:09101.812
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -1.180,77
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:095,8045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0266
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:096,3685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0317
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:09281,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,99
|Açılış
|: 281,02
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88