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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2019 13:58
GÜNCEL HABERLER

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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IAF İstanbul Portföy Ark I Serbest Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
6.460,89 % 0,0216
Tescil ve İlan Giderleri
2.484 % 0,0083
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
65,25 % 0,0002
Bağımsız Denetim Ücreti
5.719 % 0,0192
Alınan Kredi Faizleri
42.568,13 % 0,1426
Saklama Ücretleri
35.364,3 % 0,1185
Fon Yönetim Ücreti
351.730,22 % 1,1783
Hisse Senedi Komisyonu
33.814,74 % 0,1133
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
561,37 % 0,0019
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
331,59 % 0,0011
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
10.515,52 % 0,0352
Vergiler ve Diğer Harcamalar
903,16 % 0,003
Türev Araçlar Komisyonu
25.836,66 % 0,0866
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.646,44 % 0,0491
TOPLAM GİDERLER
531.001,27 % 1,7788
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
29.851.420,0872 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791340


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