***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIAF İstanbul Portföy Ark I Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.460,89 % 0,0216Tescil ve İlan Giderleri2.484 % 0,0083Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri65,25 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti5.719 % 0,0192Alınan Kredi Faizleri42.568,13 % 0,1426Saklama Ücretleri35.364,3 % 0,1185Fon Yönetim Ücreti351.730,22 % 1,1783Hisse Senedi Komisyonu33.814,74 % 0,1133Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu561,37 % 0,0019Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu331,59 % 0,0011Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu10.515,52 % 0,0352Vergiler ve Diğer Harcamalar903,16 % 0,003Türev Araçlar Komisyonu25.836,66 % 0,0866Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.646,44 % 0,0491TOPLAM GİDERLER531.001,27 % 1,7788DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.851.420,0872 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791340BIST