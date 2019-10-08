***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIBE İstanbul Portföy Beşinci Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri249,97 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri1.732 % 0,069Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.972 % 0,1582Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.765,16 % 0,3491Fon Yönetim Ücreti14.867,68 % 0,5922Hisse Senedi Komisyonu92.181,66 % 3,6717Tahvil Bono Komisyonu32,92 % 0,0013Gecelik Ters Repo Komisyonu1.152,2 % 0,0459Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu430,21 % 0,0171Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar429,26 % 0,0171Türev Araçlar Komisyonu62.489,39 % 2,489Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.658,1 % 0,544TOPLAM GİDERLER199.960,55 % 7,9647DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.510.579,0189 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791347BIST