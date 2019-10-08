***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 13:59
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
IBE İstanbul Portföy Beşinci Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
249,97 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
1.732 % 0,069
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.972 % 0,1582
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.765,16 % 0,3491
Fon Yönetim Ücreti
14.867,68 % 0,5922
Hisse Senedi Komisyonu
92.181,66 % 3,6717
Tahvil Bono Komisyonu
32,92 % 0,0013
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.152,2 % 0,0459
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
430,21 % 0,0171
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
429,26 % 0,0171
Türev Araçlar Komisyonu
62.489,39 % 2,489
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.658,1 % 0,544
TOPLAM GİDERLER
199.960,55 % 7,9647
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.510.579,0189 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791347
BIST
17:07101.793
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -1.200,44
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:075,8054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0257
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:076,3685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0317
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:07281,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,05
|Açılış
|: 281,08
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88