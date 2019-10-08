***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 14:01
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklama
IAR İstanbul Portföy Dördüncü Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.039,71 % 0,0218
Tescil ve İlan Giderleri
2.652 % 0,0283
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
65,25 % 0,0007
Bağımsız Denetim Ücreti
5.799 % 0,0618
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.361,11 % 0,1745
Fon Yönetim Ücreti
70.142,57 % 0,748
Hisse Senedi Komisyonu
11.512,27 % 0,1228
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
140,6 % 0,0015
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
116,55 % 0,0012
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0089
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.584,62 % 0,1129
TOPLAM GİDERLER
120.250,48 % 1,2823
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.377.410,5051 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791356
BIST
17:07101.793
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -1.200,44
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:075,8042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0269
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:076,3675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0327
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:07281,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,05
|Açılış
|: 281,08
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88