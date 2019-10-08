***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIAR İstanbul Portföy Dördüncü Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.039,71 % 0,0218Tescil ve İlan Giderleri2.652 % 0,0283Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri65,25 % 0,0007Bağımsız Denetim Ücreti5.799 % 0,0618Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.361,11 % 0,1745Fon Yönetim Ücreti70.142,57 % 0,748Hisse Senedi Komisyonu11.512,27 % 0,1228Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu140,6 % 0,0015Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu116,55 % 0,0012Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0089Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.584,62 % 0,1129TOPLAM GİDERLER120.250,48 % 1,2823DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.377.410,5051 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791356BIST