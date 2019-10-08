***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 14:00
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
IIS İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
8.130,59 % 0,0203
Tescil ve İlan Giderleri
2.403 % 0,006
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
130,5 % 0,0003
Bağımsız Denetim Ücreti
5.639 % 0,0141
Alınan Kredi Faizleri
35.869,8 % 0,0896
Saklama Ücretleri
55.829,9 % 0,1394
Fon Yönetim Ücreti
381.627,88 % 0,9531
Hisse Senedi Komisyonu
1.298.432,31 % 3,2427
Tahvil Bono Komisyonu
13.547,21 % 0,0338
Gecelik Ters Repo Komisyonu
15.330,88 % 0,0383
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.235,92 % 0,0031
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.398,16 % 0,0035
Türev Araçlar Komisyonu
20.250,57 % 0,0506
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
31.641,21 % 0,079
TOPLAM GİDERLER
1.871.466,93 % 4,6737
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
40.042.166,1469 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791349
BIST
17:07101.793
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -1.200,44
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:075,8057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0254
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:076,3680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0322
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:07281,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,05
|Açılış
|: 281,08
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88