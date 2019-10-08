***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIIS İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.130,59 % 0,0203Tescil ve İlan Giderleri2.403 % 0,006Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri130,5 % 0,0003Bağımsız Denetim Ücreti5.639 % 0,0141Alınan Kredi Faizleri35.869,8 % 0,0896Saklama Ücretleri55.829,9 % 0,1394Fon Yönetim Ücreti381.627,88 % 0,9531Hisse Senedi Komisyonu1.298.432,31 % 3,2427Tahvil Bono Komisyonu13.547,21 % 0,0338Gecelik Ters Repo Komisyonu15.330,88 % 0,0383Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.235,92 % 0,0031Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.398,16 % 0,0035Türev Araçlar Komisyonu20.250,57 % 0,0506Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.641,21 % 0,079TOPLAM GİDERLER1.871.466,93 % 4,6737DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ40.042.166,1469 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791349BIST