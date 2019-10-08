***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIIL İstanbul Portföy Lotus 1 Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.954,52 % 0,0199Tescil ve İlan Giderleri2.475 % 0,0124Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri65,25 % 0,0003Bağımsız Denetim Ücreti5.719 % 0,0287Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.198,99 % 0,1517Fon Yönetim Ücreti223.335,52 % 1,122Hisse Senedi Komisyonu4.303,92 % 0,0216Tahvil Bono Komisyonu15,03 % 0,0001Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu121,74 % 0,0006Vergiler ve Diğer Harcamalar903,16 % 0,0045Türev Araçlar Komisyonu44.008,62 % 0,2211Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.802,51 % 0,0744TOPLAM GİDERLER329.903,26 % 1,6574DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.904.495,172 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791357BIST