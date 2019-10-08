***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 14:01
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IIL İstanbul Portföy Lotus 1 Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.954,52 % 0,0199
Tescil ve İlan Giderleri
2.475 % 0,0124
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
65,25 % 0,0003
Bağımsız Denetim Ücreti
5.719 % 0,0287
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.198,99 % 0,1517
Fon Yönetim Ücreti
223.335,52 % 1,122
Hisse Senedi Komisyonu
4.303,92 % 0,0216
Tahvil Bono Komisyonu
15,03 % 0,0001
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
121,74 % 0,0006
Vergiler ve Diğer Harcamalar
903,16 % 0,0045
Türev Araçlar Komisyonu
44.008,62 % 0,2211
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.802,51 % 0,0744
TOPLAM GİDERLER
329.903,26 % 1,6574
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.904.495,172 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791357
BIST
17:07101.793
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -1.200,44
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:075,8057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0254
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:076,3680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0322
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:07281,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,05
|Açılış
|: 281,08
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88