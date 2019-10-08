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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2019 14:02
GÜNCEL HABERLER

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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FYA İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.122,74 % 0,0191
Tescil ve İlan Giderleri
2.534 % 0,0432
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.719 % 0,0975
Alınan Kredi Faizleri
178.642,55 % 3,0468
Saklama Ücretleri
1.687,04 % 0,0288
Fon Yönetim Ücreti
46.628,04 % 0,7953
Hisse Senedi Komisyonu
289.466,33 % 4,9369
Tahvil Bono Komisyonu
458,13 % 0,0078
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.387,1 % 0,0237
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
535,97 % 0,0091
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
903,16 % 0,0154
Türev Araçlar Komisyonu
14.162,9 % 0,2416
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
59.515,5 % 1,0151
TOPLAM GİDERLER
602.762,46 % 10,2803
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.863.263,195 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791358


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