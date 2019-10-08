***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFYA İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.122,74 % 0,0191Tescil ve İlan Giderleri2.534 % 0,0432Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.719 % 0,0975Alınan Kredi Faizleri178.642,55 % 3,0468Saklama Ücretleri1.687,04 % 0,0288Fon Yönetim Ücreti46.628,04 % 0,7953Hisse Senedi Komisyonu289.466,33 % 4,9369Tahvil Bono Komisyonu458,13 % 0,0078Gecelik Ters Repo Komisyonu1.387,1 % 0,0237Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu535,97 % 0,0091Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar903,16 % 0,0154Türev Araçlar Komisyonu14.162,9 % 0,2416Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler59.515,5 % 1,0151TOPLAM GİDERLER602.762,46 % 10,2803DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.863.263,195 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791358BIST