***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 14:02
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
FYA İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.122,74 % 0,0191
Tescil ve İlan Giderleri
2.534 % 0,0432
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.719 % 0,0975
Alınan Kredi Faizleri
178.642,55 % 3,0468
Saklama Ücretleri
1.687,04 % 0,0288
Fon Yönetim Ücreti
46.628,04 % 0,7953
Hisse Senedi Komisyonu
289.466,33 % 4,9369
Tahvil Bono Komisyonu
458,13 % 0,0078
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.387,1 % 0,0237
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
535,97 % 0,0091
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
903,16 % 0,0154
Türev Araçlar Komisyonu
14.162,9 % 0,2416
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
59.515,5 % 1,0151
TOPLAM GİDERLER
602.762,46 % 10,2803
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.863.263,195 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791358
BIST
17:07101.793
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -1.200,44
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:075,8054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0257
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:076,3685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0317
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:07281,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,05
|Açılış
|: 281,08
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88