***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIST İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri40.875,39 % 0,0124Tescil ve İlan Giderleri4.131 % 0,0013Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri506,41 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti8.939 % 0,0027Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri262.597,29 % 0,0798Fon Yönetim Ücreti5.229.507,95 % 1,5898Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu93.079,89 % 0,0283Gecelik Ters Repo Komisyonu249.355,99 % 0,0758Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu22.896,93 % 0,007Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.728,06 % 0,0005Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.767,17 % 0,0112TOPLAM GİDERLER5.950.385,08 % 1,809DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ328.933.978,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809235BIST