***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIPB İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.685,7 % 0,0218Tescil ve İlan Giderleri2.331 % 0,0189Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,77 % 0,0022Bağımsız Denetim Ücreti5.439 % 0,0442Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.737,05 % 0,1929Fon Yönetim Ücreti147.604,2 % 1,1998Hisse Senedi Komisyonu2.774,94 % 0,0226Tahvil Bono Komisyonu1.045,39 % 0,0085Gecelik Ters Repo Komisyonu16.145,41 % 0,1312Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.585,03 % 0,0129Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.244,96 % 0,0101Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.667,74 % 0,1274TOPLAM GİDERLER220.526,19 % 1,7925DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.302.844 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809236BIST