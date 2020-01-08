***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaARE İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.064,38 % 0,0198Tescil ve İlan Giderleri4.131 % 0,0267Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,77 % 0,0017Bağımsız Denetim Ücreti7.939 % 0,0513Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.013,12 % 0,2846Fon Yönetim Ücreti386.639,16 % 2,4999Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu29,16 % 0,0002Gecelik Ters Repo Komisyonu566,14 % 0,0037Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu604,91 % 0,0039Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.122,06 % 0,0073Türev Araçlar Komisyonu2.690,88 % 0,0174Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.390,36 % 0,093TOPLAM GİDERLER465.455,94 % 3,0095DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.466.256,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809237BIST