***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACD İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.394,79 % 0,0194Tescil ve İlan Giderleri4.282 % 0,0348Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri200,52 % 0,0016Bağımsız Denetim Ücreti8.939 % 0,0725Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.949,53 % 0,1213Fon Yönetim Ücreti137.451,67 % 1,1155Hisse Senedi Komisyonu207.026,88 % 1,6802Tahvil Bono Komisyonu1.155,55 % 0,0094Gecelik Ters Repo Komisyonu1.803,05 % 0,0146Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.538,07 % 0,0287Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.122,06 % 0,0091Türev Araçlar Komisyonu48.745,37 % 0,3956Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.003,82 % 0,1461TOPLAM GİDERLER449.612,31 % 3,649DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.321.436,4141 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809238BIST