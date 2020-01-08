***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACK İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.158,66 % 0,0205Tescil ve İlan Giderleri1.191 % 0,0113Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,77 % 0,0025Bağımsız Denetim Ücreti5.439 % 0,0517Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.616,58 % 0,139Fon Yönetim Ücreti117.555,26 % 1,1178Hisse Senedi Komisyonu52.857,52 % 0,5026Tahvil Bono Komisyonu808,75 % 0,0077Gecelik Ters Repo Komisyonu1.434,23 % 0,0136Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.412,12 % 0,0229Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.244,96 % 0,0118Türev Araçlar Komisyonu13.952,72 % 0,1327Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.148,74 % 0,1345TOPLAM GİDERLER228.085,31 % 2,1688DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.516.858,2252 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809241BIST