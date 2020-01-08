***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri19.562,62 % 0,0206Tescil ve İlan Giderleri2.331 % 0,0025Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,77 % 0,0003Bağımsız Denetim Ücreti5.439 % 0,0057Alınan Kredi Faizleri25.038,62 % 0,0264Saklama Ücretleri102.356,69 % 0,1078Fon Yönetim Ücreti1.262.858,43 % 1,33Hisse Senedi Komisyonu342.967,98 % 0,3612Tahvil Bono Komisyonu48.125,85 % 0,0507Gecelik Ters Repo Komisyonu42.604,57 % 0,0449Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu664,85 % 0,0007Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.655,86 % 0,0017Türev Araçlar Komisyonu24.945,57 % 0,0263Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler72.071,38 % 0,0759TOPLAM GİDERLER1.950.888,19 % 2,0546DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ94.952.173 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809245BIST