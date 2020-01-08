GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2020 16:25
GÜNCEL HABERLER



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IAF İstanbul Portföy Ark I Serbest Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
6.460,89 % 0,0216
Tescil ve İlan Giderleri
4.140 % 0,0139
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
265,77 % 0,0009
Bağımsız Denetim Ücreti
8.939 % 0,0299
Alınan Kredi Faizleri
78.420,09 % 0,2624
Saklama Ücretleri
46.413,7 % 0,1553
Fon Yönetim Ücreti
470.727,25 % 1,5753
Hisse Senedi Komisyonu
55.492,48 % 0,1857
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
808,52 % 0,0027
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
435,44 % 0,0015
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
10.879,6 % 0,0364
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.122,06 % 0,0038
Türev Araçlar Komisyonu
29.842,3 % 0,0999
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.932,81 % 0,0801
TOPLAM GİDERLER
737.879,91 % 2,4694
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
29.880.965,89 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809249


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05112.876
Değişim :  0,25% |  276,13
Açılış :  110.961  
Önceki Kapanış :  112.600  
En Yüksek
113.342 En Düşük
110.746
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 33.351,00 2.413.450 % 15,00  
DAGHL 3,31 35.532.746 % 14,93  
HUBVC 19,00 89.001.697 % 11,83  
BURVA 12,90 9.537.874 % 10,92  
VKING 2,87 16.136.197 % 10,81  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7828 7,8219 % -0,37  
Frank 6,1081 6,1449 % -0,29  
Riyal 1,5817 1,5896 % -0,37  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.571 1.571 -0,88  
Altın Gr. 301 301 -0,85  
Cumhuriyet 2.001 2.031 3,00  
Tam 1.995 2.044 5,94  
Yarım 964 989 2,87  
Çeyrek 484 494 1,44  
Gümüş.Ons 18,25 18,29 -0,11  
Gümüş Gr. 3,51 3,51 -0,02  
B. Petrol 67,12 67,12 -1,15  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru