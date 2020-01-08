***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIAF İstanbul Portföy Ark I Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.460,89 % 0,0216Tescil ve İlan Giderleri4.140 % 0,0139Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,77 % 0,0009Bağımsız Denetim Ücreti8.939 % 0,0299Alınan Kredi Faizleri78.420,09 % 0,2624Saklama Ücretleri46.413,7 % 0,1553Fon Yönetim Ücreti470.727,25 % 1,5753Hisse Senedi Komisyonu55.492,48 % 0,1857Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu808,52 % 0,0027Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu435,44 % 0,0015Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu10.879,6 % 0,0364Vergiler ve Diğer Harcamalar1.122,06 % 0,0038Türev Araçlar Komisyonu29.842,3 % 0,0999Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.932,81 % 0,0801TOPLAM GİDERLER737.879,91 % 2,4694DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.880.965,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809249BIST