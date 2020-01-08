***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIBE İstanbul Portföy Beşinci Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri249,97 % 0,0115Tescil ve İlan Giderleri3.848 % 0,1766Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri200,52 % 0,0092Bağımsız Denetim Ücreti8.112 % 0,3724Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.802,22 % 0,5877Fon Yönetim Ücreti19.493,99 % 0,8949Hisse Senedi Komisyonu94.037,84 % 4,3169Tahvil Bono Komisyonu32,92 % 0,0015Gecelik Ters Repo Komisyonu1.624,83 % 0,0746Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu855,22 % 0,0393Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar648,16 % 0,0298Türev Araçlar Komisyonu65.231,5 % 2,9945Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.742,12 % 0,7227TOPLAM GİDERLER222.879,29 % 10,2314DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.178.381,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809252BIST