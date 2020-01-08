***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIIS İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.130,59 % 0,0194Tescil ve İlan Giderleri3.231 % 0,0077Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri441,16 % 0,0011Bağımsız Denetim Ücreti7.939 % 0,0189Alınan Kredi Faizleri111.656,55 % 0,2659Saklama Ücretleri73.432,94 % 0,1749Fon Yönetim Ücreti562.178,12 % 1,339Hisse Senedi Komisyonu2.251.254,35 % 5,3621Tahvil Bono Komisyonu15.423,76 % 0,0367Gecelik Ters Repo Komisyonu22.591,71 % 0,0538Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.432,77 % 0,0034Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.617,06 % 0,0039Türev Araçlar Komisyonu32.241,32 % 0,0768Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler68.378,97 % 0,1629TOPLAM GİDERLER3.159.949,3 % 7,5264DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ41.984.818,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809256BIST