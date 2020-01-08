***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIAR İstanbul Portföy Dördüncü Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.039,71 % 0,0187Tescil ve İlan Giderleri4.584 % 0,042Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,77 % 0,0024Bağımsız Denetim Ücreti9.939 % 0,091Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.088,23 % 0,2206Fon Yönetim Ücreti109.215,22 % 1,0001Hisse Senedi Komisyonu31.887,32 % 0,292Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu282,41 % 0,0026Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu256,67 % 0,0024Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,0097Türev Araçlar Komisyonu502,69 % 0,0046Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.886,38 % 0,1088TOPLAM GİDERLER196.003,1 % 1,7948DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.920.421,92 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809260BIST