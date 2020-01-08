***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIIL İstanbul Portföy Lotus 1 Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.954,52 % 0,022Tescil ve İlan Giderleri4.131 % 0,023Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri375,91 % 0,0021Bağımsız Denetim Ücreti8.939 % 0,0498Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.987,13 % 0,2118Fon Yönetim Ücreti269.067,62 % 1,5002Hisse Senedi Komisyonu4.592,29 % 0,0256Tahvil Bono Komisyonu15,03 % 0,0001Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu121,74 % 0,0007Vergiler ve Diğer Harcamalar1.122,06 % 0,0063Türev Araçlar Komisyonu54.308,75 % 0,3028Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.714,51 % 0,0932TOPLAM GİDERLER401.329,56 % 2,2376DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.936.029,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809264BIST