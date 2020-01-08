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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2020 16:28
GÜNCEL HABERLER



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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FYA İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.637,52 % 0,0246
Tescil ve İlan Giderleri
4.228,84 % 0,0635
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
200,52 % 0,003
Bağımsız Denetim Ücreti
8.939 % 0,1343
Alınan Kredi Faizleri
295.786,05 % 4,4445
Saklama Ücretleri
2.768,55 % 0,0416
Fon Yönetim Ücreti
80.680,93 % 1,2123
Hisse Senedi Komisyonu
586.795,47 % 8,8173
Tahvil Bono Komisyonu
458,13 % 0,0069
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.331,66 % 0,035
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
787,06 % 0,0118
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.122,06 % 0,0169
Türev Araçlar Komisyonu
14.162,9 % 0,2128
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
83.838,86 % 1,2598
TOPLAM GİDERLER
1.083.737,55 % 16,2845
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.655.033,8642 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809266


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 33.351,00 2.413.450 % 15,00  
DAGHL 3,31 35.532.746 % 14,93  
HUBVC 19,00 89.001.697 % 11,83  
BURVA 12,90 9.537.874 % 10,92  
VKING 2,87 16.136.197 % 10,81  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7828 7,8219 % -0,37  
Frank 6,1081 6,1449 % -0,29  
Riyal 1,5817 1,5896 % -0,37  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.571 1.571 -0,88  
Altın Gr. 301 301 -0,85  
Cumhuriyet 2.001 2.031 3,00  
Tam 1.995 2.044 5,94  
Yarım 964 989 2,87  
Çeyrek 484 494 1,44  
Gümüş.Ons 18,25 18,29 -0,11  
Gümüş Gr. 3,51 3,51 -0,02  
B. Petrol 67,12 67,12 -1,15  
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