***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFYA İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.637,52 % 0,0246Tescil ve İlan Giderleri4.228,84 % 0,0635Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri200,52 % 0,003Bağımsız Denetim Ücreti8.939 % 0,1343Alınan Kredi Faizleri295.786,05 % 4,4445Saklama Ücretleri2.768,55 % 0,0416Fon Yönetim Ücreti80.680,93 % 1,2123Hisse Senedi Komisyonu586.795,47 % 8,8173Tahvil Bono Komisyonu458,13 % 0,0069Gecelik Ters Repo Komisyonu2.331,66 % 0,035Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu787,06 % 0,0118Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.122,06 % 0,0169Türev Araçlar Komisyonu14.162,9 % 0,2128Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler83.838,86 % 1,2598TOPLAM GİDERLER1.083.737,55 % 16,2845DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.655.033,8642 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809266BIST