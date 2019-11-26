***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.11.2019 16:26
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tuncay Subaşı 11.12.2015 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Tufan Deriner 11.12.2015 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 18 SPF DÜZEY 3 LİSANSI
Alper Ertekin 25.11.2019 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman 7 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800471
BIST
17:32107.125
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.281,24
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
107.213
En Düşük
106.016
17:325,7699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0083
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7839
En Düşük
5,7608
17:326,3553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3420
|
6,3721
En Düşük
6,3454
17:32270,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,30
|Açılış
|: 270,01
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,76
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|5,55
|177.919.168
|% 18,09
|
|DOKTA
|33,00
|235.396
|% 17,44
|
|UTPYA
|4,72
|54.080.350
|% 15,40
|
|QNBFL
|55,50
|2.407.813
|% 14,95
|
|GLBMD
|1,55
|10.112.684
|% 13,97
|
|VAKFN
|2,04
|23.757.726
|% -19,69
|
|SERVE
|1,51
|25.832
|% -9,58
|
|COSMO
|1,41
|3.011
|% -9,03
|
|OLMIP
|7,10
|514.276
|% -7,67
|
|CEOEM
|8,64
|22.883.060
|% -7,00
|
|THYAO
|13,82
|1.237.502.409
|% 1,84
|
|ASELS
|18,87
|383.935.404
|% 1,23
|
|PETKM
|3,62
|382.410.407
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,37
|223.695.788
|% 1,72
|
|SMART
|5,55
|177.919.168
|% 18,09
|
|PETKM
|3,62
|382.410.407
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,37
|223.695.788
|% 1,72
|
|THYAO
|13,82
|1.237.502.409
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,47
|88.492.950
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,82
|79.248.897
|% 4,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4278
|7,4651
|% -0,09
|
|Frank
|5,7516
|5,7862
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5340
|1,5417
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.456
|0,98
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-2,00
|
|Tam
|1.782
|1.827
|-1,59
|
|Yarım
|861
|884
|-0,77
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,38
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,96
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,87
|62,87
|-0,14
|
Seans Raporu
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17:41XU100
Endeks 107, 193 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 6, 521.00 milyon TL de
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17:40FONET
Yüzde 5.25 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 947, 301 adet işlem
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17:38PNSUT
Yüzde 8.19 oranında artışla 11.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 074, 792 adet işlem
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17:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1089, 6 artarak (% 1.07 ) 102, 552
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17:36
TMPOL, SANFM, ARMDA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında