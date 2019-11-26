***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.11.2019 16:26
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tuncay Subaşı 01.06.2017 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Tufan Deriner 01.06.2017 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 18 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLARI LİSANSI
Alper Ertekin 25.11.2019 2012-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Uzman 7 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLARI LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800474
BIST
17:33107.100
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 1.256,16
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
107.213
En Düşük
106.016
17:335,7699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0083
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7839
En Düşük
5,7608
17:336,3549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3420
|
6,3721
En Düşük
6,3454
17:33269,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,34
|Açılış
|: 269,97
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,76
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|33,00
|235.396
|% 17,44
|
|SMART
|5,49
|180.371.201
|% 16,81
|
|UTPYA
|4,71
|54.312.889
|% 15,16
|
|QNBFL
|55,50
|2.407.813
|% 14,95
|
|GLBMD
|1,56
|10.330.498
|% 14,71
|
|VAKFN
|2,04
|24.041.380
|% -19,69
|
|SERVE
|1,51
|25.832
|% -9,58
|
|COSMO
|1,41
|3.011
|% -9,03
|
|OLMIP
|7,10
|514.276
|% -7,67
|
|VKFYO
|2,16
|5.548.263
|% -7,30
|
|THYAO
|13,82
|1.263.994.897
|% 1,84
|
|ASELS
|18,86
|388.731.141
|% 1,18
|
|PETKM
|3,63
|384.345.380
|% 0,83
|
|KRDMD
|2,37
|224.114.005
|% 1,72
|
|SMART
|5,49
|180.371.201
|% 16,81
|
|PETKM
|3,63
|384.345.380
|% 0,83
|
|KRDMD
|2,37
|224.114.005
|% 1,72
|
|THYAO
|13,82
|1.263.994.897
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,47
|91.766.702
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,83
|79.455.417
|% 4,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4274
|7,4647
|% -0,10
|
|Frank
|5,7509
|5,7856
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5337
|1,5414
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.456
|0,98
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-2,00
|
|Tam
|1.782
|1.827
|-1,59
|
|Yarım
|861
|884
|-0,77
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,38
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,96
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,87
|62,87
|-0,14
|
Seans Raporu
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17:47OTKAR
Yüzde 5.50 oranında artışla 147.60 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 826 adet işlem
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17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1459, 48 artarak (% 1.12 ) 131, 721
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17:46XU100
Endeks 107, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 6, 609.00 milyon TL de
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17:45KRONT
Yüzde 8.74 oranında artışla 11.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 288, 230 adet işlem
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17:44SMART
Yüzde 16.38 oranında artışla 5.47 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 225, 212 adet işlem