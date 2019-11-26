GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

26.11.2019 16:27
GÜNCEL HABERLER



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tuncay Subaşı 11.12.2015 2008-....İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yönetim Müdürü 19 SPF LİSANS DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Tufan Deriner 15.01.2018 2006-2008 İş Yatırm Yeniköy Şubesi 2008-2012 Mira Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı 2012- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 23 SPF LİSANS DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Alkım Biket 31.01.2019 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 22 SPF LİSANS DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Alper Ertekin 25.11.2019 2012-....İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Uzman 7 SPF LİSANS DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800478


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:28106.021
Değişim :  0,61% |  638,84
Açılış :  105.568  
Önceki Kapanış :  105.382  
En Yüksek
106.155 En Düşük
104.718
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NETAS 12,02 169.193.153 % 19,96  
INTEM 8,85 11.772.802 % 19,92  
MTRYO 2,69 3.334.627 % 14,96  
ERSU 2,04 27.032.067 % 14,61  
ADEL 17,25 29.991.783 % 14,24  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3695 7,4065 % -0,20  
Frank 5,7425 5,7771 % 0,15  
Riyal 1,5288 1,5364 % 0,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.454 1.454 -0,65  
Altın Gr. 269 269 0,52  
Cumhuriyet 1.784 1.811 -2,00  
Tam 1.778 1.823 -0,71  
Yarım 860 882 -0,34  
Çeyrek 431 441 -0,17  
Gümüş.Ons 16,93 16,95 0,03  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 0,01  
B. Petrol 62,83 62,83 0,21  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru