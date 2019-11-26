***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTuncay Subaşı 15.08.2016 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF Düzey III ve Türev Araçları LisansıBilal Balcı 01.11.2016 2016- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi ... - 2016 Tacirler Yatırım Men. Değ. A.Ş. _ Portföy Yöneticisi 20 SPF Düzey III ve Türev Araçları LisansıAlper Ertekin 25.11.2019 2012-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Uzman 7 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800479BIST