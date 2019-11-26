***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.11.2019 16:27
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tuncay Subaşı 15.08.2016 2008-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yönetim Müdürü 19 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı
Tufan Deriner 06.12.2017 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 23 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisans
Alkım Biket 31.01.2019 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 22 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisans
Alper Ertekin 25.11.2019 2012-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Uzman 7 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisans
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800480
BIST
17:26106.018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 635,06
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
106.155
En Düşük
104.718
17:265,7562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0141
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7588
En Düşük
5,7327
17:266,3416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0183
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3499
En Düşük
6,3208
17:26268,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,40
|Açılış
|: 268,92
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
270,20
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|NETAS
|12,02
|169.067.676
|% 19,96
|
|INTEM
|8,85
|11.772.802
|% 19,92
|
|MTRYO
|2,69
|3.334.627
|% 14,96
|
|ERSU
|2,04
|26.798.701
|% 14,61
|
|ADEL
|17,08
|29.637.097
|% 13,11
|
|EGCYH
|0,10
|8.136
|% -9,09
|
|UFUK
|2,13
|31.686
|% -8,58
|
|RYGYO
|2,21
|6.505.069
|% -5,96
|
|ESCOM
|1,13
|33.323.890
|% -5,83
|
|TSGYO
|1,05
|3.022.860
|% -5,41
|
|THYAO
|13,68
|1.941.172.719
|% 1,79
|
|KRDMD
|2,45
|511.469.197
|% 2,08
|
|GARAN
|10,00
|407.715.756
|% 0,70
|
|ASELS
|18,80
|353.787.299
|% 0,43
|
|EREGL
|7,89
|344.673.535
|% 2,33
|
|KRDMD
|2,45
|511.469.197
|% 2,08
|
|THYAO
|13,68
|1.941.172.719
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,48
|168.725.454
|% 1,37
|
|TSPOR
|1,86
|161.031.500
|% 1,09
|
|SISE
|4,81
|330.722.346
|% 1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3680
|7,4050
|% -0,22
|
|Frank
|5,7412
|5,7758
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5288
|1,5365
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|0,32
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,44
|
|Cumhuriyet
|1.784
|1.811
|-2,00
|
|Tam
|1.777
|1.822
|-1,88
|
|Yarım
|859
|881
|-0,91
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,46
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,94
|62,94
|0,32
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:39XU100
Endeks 105, 983 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 8, 541.00 milyon TL de
-
17:39MTRYO
Yüzde 14.96 oranında artışla 2.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 276, 313 adet işlem
-
17:38AVHOL
Yüzde 4.46 oranında artışla 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 215, 821 adet işlem
-
17:37GEREL
Yüzde 4.94 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 245, 102 adet işlem
-
17:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KCHOL, KOZAL