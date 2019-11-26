***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTuncay Subaşı 15.08.2016 2008-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yönetim Müdürü 19 SPF Düzey III ve Türev Araçları LisansıTufan Deriner 06.12.2017 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 23 SPF Düzey III ve Türev Araçları LisansAlkım Biket 31.01.2019 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 22 SPF Düzey III ve Türev Araçları LisansAlper Ertekin 25.11.2019 2012-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Uzman 7 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisanshttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800480BIST