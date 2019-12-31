***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzca İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fon portföyünde bulunan USL7877XAB57 ISIN Kodlu ve 09.11.2024 vadeli QGOG Constellation S.A. Corporate Bond (Şirket tahvili)'a ait tahvilin temerrüt durumu nedeniyle alınan 22.11.2018 tarih, 487 sayılı ve 23.05.2019 tarih, 543 sayılı kararları doğrultusunda, ihraççı şirketin, yeniden yapılandırma kapsamında USL7877XAB57 ISIN Kodlu kıymeti, 1/1,166158 oranında ULS1965HAD28 ve 1/1 oranında USL78ESCAA57 kıymetleriyle değiştirme kararına rağmen, bu kıymetlerin fon portföyüne dahil edilmemesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806205BIST