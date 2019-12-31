***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.12.2019 17:42
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzca İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fon portföyünde bulunan USL7877XAB57 ISIN Kodlu ve 09.11.2024 vadeli QGOG Constellation S.A. Corporate Bond (Şirket tahvili)'a ait tahvilin temerrüt durumu nedeniyle alınan 22.11.2018 tarih, 487 sayılı ve 23.05.2019 tarih, 543 sayılı kararları doğrultusunda, ihraççı şirketin, yeniden yapılandırma kapsamında USL7877XAB57 ISIN Kodlu kıymeti, 1/1,166158 oranında ULS1965HAD28 ve 1/1 oranında USL78ESCAA57 kıymetleriyle değiştirme kararına rağmen, bu kıymetlerin fon portföyüne dahil edilmemesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806205
BIST
18:05114.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -329,01
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.419
18:055,9511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 5,9510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9522
En Düşük
5,9419
18:056,6841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6902
En Düşük
6,6569
18:05290,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,19
|Açılış
|: 290,96
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,79
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|22,08
|139.093.661
|% 19,93
|
|IHGZT
|6,81
|18.117.627
|% 19,89
|
|IHEVA
|3,13
|6.730.621
|% 15,93
|
|ISATR
|165.830,00
|165.830
|% 15,00
|
|ADBGR
|7,13
|33.286.103
|% 14,45
|
|KLGYO
|3,79
|161.169.758
|% -19,87
|
|EGCEY
|0,39
|112.239
|% -9,30
|
|EGCYH
|0,20
|170.883
|% -9,09
|
|ASLAN
|39,96
|22.162.439
|% -8,64
|
|EGCYO
|0,32
|62.820
|% -8,57
|
|THYAO
|14,46
|1.273.119.506
|% 1,05
|
|ASELS
|20,94
|761.233.949
|% 2,25
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 1,87
|
|ISGYO
|1,76
|473.314.863
|% 1,15
|
|HALKB
|5,91
|375.693.691
|% -0,34
|
|ISGYO
|1,76
|473.314.863
|% 1,15
|
|IHLGM
|1,20
|212.456.969
|% -1,64
|
|ALBRK
|1,53
|245.824.987
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,46
|225.676.002
|% -0,68
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8539
|7,8933
|% 1,07
|
|Frank
|6,1201
|6,1570
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5814
|1,5894
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.522
|1.522
|7,00
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,32
|
|Cumhuriyet
|1.926
|1.955
|10,00
|
|Tam
|1.919
|1.967
|11,60
|
|Yarım
|928
|951
|5,62
|
|Çeyrek
|465
|476
|2,81
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,95
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,35
|66,35
|-0,30
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 38 artarak (% 0.12 ) 139, 297
-
17:58XU100
Endeks 114, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 8, 098.00 milyon TL de
-
17:58TKNSA
Yüzde 5.90 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 237, 061 adet işlem
-
17:56MTRYO
Yüzde 14.37 oranında artışla 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 482 adet işlem
-
17:55ADBGR
Yüzde 18.14 oranında artışla 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 328, 407 adet işlem