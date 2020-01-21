***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarIIS İstanbul Portfoy İkinci Serbest Fon İzahnamesinin 7.1.2. maddesinde alım satıma aracılık eden kuruluşlar güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813733BIST