***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2019 15:27
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
IST İstanbul Portfoy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791438
BIST
17:01102.018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -975,13
|Açılış
|: 102.270
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|Önceki Kapanış
|: 102.993
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102.817
En Düşük
100.656
17:015,8045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0266
|Açılış
|: 5,8010
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|Önceki Kapanış
|: 5,7640
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5,8472
En Düşük
5,7819
17:016,3703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0299
|Açılış
|: 6,3650
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|Önceki Kapanış
|: 6,3300
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6,4266
En Düşük
6,3583
17:01280,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,90
|Açılış
|: 280,93
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|Önceki Kapanış
|: 280,03
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283,16
En Düşük
277,88