***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2019 15:35
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACD İstanbul Portfoy İkinci Değişken Fon Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791455
BIST
16:59102.011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -982,35
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
16:595,8029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0282
|Açılış
|: 5,8020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
16:596,3671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0331
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
16:59281,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,08
|Açılış
|: 281,11
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88