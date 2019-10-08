***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2019 15:30
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IPB İstanbul Portfoy Birinci Değişken Fon Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791449
BIST
18:05101.859
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -1.133,92
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
18:055,8327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0016
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
18:056,3931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0071
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
18:05282,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 2,32
|Açılış
|: 282,35
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88