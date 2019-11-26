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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.11.2019 16:25
GÜNCEL HABERLER



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Tufan Deriner Yönetim Kurulu Üyesi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 204725 / 308889
Atıf Cezairli Yönetim Kurulu Üyesi CFA, CAIA
Burak Ahmet Üstay Genel Müdür SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 210017 / 306485
Tuncay Şubaşı Portföy Yönetim Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 202303 / 300591
Ebru Bayar Göktan Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 201537 / 302843
Bülent Önder Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 204036 / 301803
Bilal Balcı Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 201118 / 307571
Özkan Özkaynak Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 204047 / 302609
Alper Ertekin Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçları Lisansı 907025 / 907032




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800470


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Frank 5,7425 5,7771 % 0,15  
Riyal 1,5288 1,5364 % 0,18  
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Altın Gr. 269 269 0,52  
Cumhuriyet 1.784 1.811 -2,00  
Tam 1.778 1.823 -0,71  
Yarım 860 882 -0,34  
Çeyrek 431 441 -0,17  
Gümüş.Ons 16,93 16,95 0,03  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 0,01  
B. Petrol 62,83 62,83 0,21  
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