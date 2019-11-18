***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin BBB+ (Trk) seviyesinde olan uzun vadeliulusal kredi notnunJCR Eurasia Rating tarafındanA-(Trk) seviyesine yükseltildiği açıklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799288BIST