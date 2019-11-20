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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

20.11.2019 17:36
GÜNCEL HABERLER



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.11.2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin BBB+ (Trk) seviyesinde olan uzun vadeli ulusal kredi notunun JCR Eurasia Rating tarafından A- (Trk) seviyesine yükseltildiği açıklanmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799822


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