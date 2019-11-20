***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.11.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarGLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin BBB+ (Trk) seviyesinde olan uzun vadeli ulusal kredi notunun JCR Eurasia Rating tarafından A- (Trk) seviyesine yükseltildiği açıklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799830BIST