***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Açıklama01.01.2019 - 30.09.2019 döneminde aracılık hizmetleri için ödenen komisyonlar(*) Ters repo vadeli oranı, %0,001125 ile gün sayısının çarpımıdır.Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun Unvanıİş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Hisse Senedi% 0,04Kamu Borçlanma Senetleri% 0,005Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,005BPP (günlük)% 0,002952Ters Repo (O/N)% 0,001125Ters Repo (vadeli)% 0,001125VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,03Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2019 2019 2019 2019 2019Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)6.244 5.459 11.703 0 11.703Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)53 0 53 640 693Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)152.056 190.868 342.924 209.483 552.407Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)158.353 196.327 354.680 210.123 564.803Ortalama Net Aktif Değer (TL)250.659.027 243.082.424 246.963.123 258.388.125 250.750.759Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,063175 % 0,080766 % 0,143617 % 0,081321 % 0,225245http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791866BIST