***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
14.01.2020 18:00
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )
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Türkçe
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Bildirim İçeriği
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Açıklama
01.01.2019 - 31.12.2019 döneminde aracılık hizmetleri için ödenen komisyonlar
(*) Ters repo vadeli oranı, %0,001125 ile gün sayısının çarpımıdır.
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)
Komisyon Oranları (%)
Aracı Kuruluşun Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,04
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,005
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,005
BPP (günlük)
% 0,002952
Ters Repo (O/N)
% 0,001125
Ters Repo (vadeli)
% 0,001125
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,03
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Yıl
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
6.244 5.459 11.703 0 11.703 4.638 16.341
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
53 0 53 640 693 305 998
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
152.056 190.868 342.924 209.483 552.407 290.095 842.502
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
158.353 196.327 354.680 210.123 564.803 295.038 859.841
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
250.659.027 243.082.424 246.963.123 258.388.125 250.750.759 269.841.399 255.734.260
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,063175 % 0,080766 % 0,143617 % 0,081321 % 0,225245 % 0,109337 % 0,336224
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812479
BIST