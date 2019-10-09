***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
09.10.2019 17:11
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )
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Türkçe
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
01.01.2019 - 30.09.2019 dönemine ait dışarıdan sağlanan hizmetler için ödenen komisyon ve ücretler
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler
Dönem
2019 2019 2019 2019 2019
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
352619 342326 694945 363413 1058358
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
8496 8496 16992 8496 25488
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
250659027 243082424 246963123 258388125 250750759
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,144066 % 0,144322 % 0,288277 % 0,143934 % 0,43224
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791867
BIST