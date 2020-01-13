***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve ÜcretlerDışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve ÜcretlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Açıklama01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait dışarıdan sağlanan hizmetler için ödenen komisyon ve ücretlerOcak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve ÜcretlerDönem2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanıİş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş.Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)352619 342326 694945 363413 1058358 403270 1461628Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanıİş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)8496 8496 16992 8496 25488 9440 34928Ortalama Net Aktif Değer (TL)250659027 243082424 % 0,288277 % 0,143934 % 0,43224 % 0,152945 % 0,585199http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812173BIST