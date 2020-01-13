***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
13.01.2020 18:06
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )
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Türkçe
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait dışarıdan sağlanan hizmetler için ödenen komisyon ve ücretler
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler
Dönem
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
352619 342326 694945 363413 1058358 403270 1461628
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
8496 8496 16992 8496 25488 9440 34928
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
250659027 243082424 % 0,288277 % 0,143934 % 0,43224 % 0,152945 % 0,585199
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812173
BIST