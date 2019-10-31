***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 107.364.044 385.695.382 36.606.434 104.497.103Satışların Maliyeti15 -58.909.769 -365.368.565 -21.302.572 -93.803.320TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)48.454.275 20.326.817 15.303.862 10.693.783BRÜT KAR (ZARAR)48.454.275 20.326.817 15.303.862 10.693.783Genel Yönetim Giderleri16 -2.870.208 -2.171.508 -905.225 -721.971Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 8.226.974 15.089 0 -8.636Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -215.346 0 -159.314 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)53.595.695 18.170.398 14.239.323 9.963.176FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)53.595.695 18.170.398 14.239.323 9.963.176SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)53.595.695 18.170.398 14.239.323 9.963.176SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18 53.595.695 18.170.398 14.239.323 9.963.176DÖNEM KARI (ZARARI)53.595.695 18.170.398 14.239.323 9.963.176Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları53.595.695 18.170.398 14.239.323 9.963.176Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,33370000 0,11310000 0,08870000 0,06200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,33370000 0,11310000 0,08870000 0,06200000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI41.981.276 43.801.173Dönem Karı (Zararı)53.595.695 18.170.398Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.868.477 9.051.629Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.8.9 155.400 11.572Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler288.896 29.241Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 73.550 44.330Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler215.346 -15.089Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-61.350 -18.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler654.920 -364.290Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 517.286 -364.290Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8 137.634 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.906.343 9.393.106Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler14 -6.906.343 9.393.106İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.807.292 16.561.146Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.199.321 18.623.108Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.384.743 -1.829.011İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.384.743 -1.829.011Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.548 -2.113İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.548 -2.113Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6.924 4.324Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.810 -28.626İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)14.810 -28.626Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-394.948 -200.183Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler802.176 -6.353İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)693.007 -6.018İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)109.169 -335İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-40.284 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları41.919.926 43.783.173Alınan Temettüler14 61.350 18.000YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-771.575 -6.620Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -6.620Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 0 -4.519Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 -2.101Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 -771.575 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.281.303 -30.032.066Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -249.237 0Ödenen Temettüler13 -30.032.066 -30.032.066YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.928.398 13.762.487NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.928.398 13.762.487DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ73.026.740 28.825.019DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 83.955.138 42.587.506Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 83.623.103 73.427.337Finansal Yatırımlar4 162.734.682 158.027.660Ticari Alacaklar5 18.695.451 10.310.708Diğer Alacaklar6 23.836 13.288İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 23.836 13.288Diğer Dönen Varlıklar12 46.012 52.936ARA TOPLAM265.123.084 241.831.929TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR265.123.084 241.831.929DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1 1Maddi Duran Varlıklar7 4.063 7.089Kullanım Hakkı Varlıkları8 771.575 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 0 488TOPLAM DURAN VARLIKLAR775.639 7.578TOPLAM VARLIKLAR265.898.723 241.839.507KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 191.453 176.643İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 191.453 176.643Diğer Borçlar6 45.540 55.224İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 0 7.643İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 45.540 47.581Kısa Vadeli Karşılıklar23.061 286.644Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 23.061 286.644ARA TOPLAM260.054 518.511TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER260.054 518.511UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 811.859 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19 700.650 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar700.650 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar111.209 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar111.209 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar232.786 290.601TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.044.645 290.601TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.304.699 809.112ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar264.594.024 241.030.395Ödenmiş Sermaye13 160.599.284 160.599.284Sermaye Düzeltme Farkları968.610 968.610Paylara İlişkin Primler (İskontolar)59.922 59.922Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 42.422.903 38.649.213Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 6.947.610 9.387.610Net Dönem Karı veya Zararı53.595.695 31.365.756TOPLAM ÖZKAYNAKLAR264.594.024 241.030.395TOPLAM KAYNAKLAR265.898.723 241.839.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 35.189.494 17.748.939 25.182.077 239.748.326 0 239.748.326Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-32.476 -32.476 -32.476Düzeltmelerden Sonraki Tutar160.599.284 968.610 59.922 35.189.494 17.716.463 25.182.077 239.715.850 239.715.850Transferler3.459.719 21.722.358 -25.182.077 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.170.398 18.170.398 18.170.398Kar Payları-30.032.066 -30.032.066 -30.032.066Dönem Sonu Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 38.649.213 9.406.755 18.170.398 227.854.182 227.854.182Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 38.649.213 9.387.610 31.365.756 241.030.395 241.030.395Transferler13 3.773.690 27.592.066 -31.365.756 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)53.595.695 53.595.695 53.595.695Kar Payları13 -30.032.066 -30.032.066 -30.032.066Dönem Sonu Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 42.422.903 6.947.610 53.595.695 264.594.024 264.594.024Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)53.595.695 18.170.398 14.239.323 9.963.176DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)53.595.695 18.170.398 14.239.323 9.963.176Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları53.595.695 18.170.398 14.239.323 9.963.176http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795736BIST