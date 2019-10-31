***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2019 02:47
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 107.364.044 385.695.382 36.606.434 104.497.103
Satışların Maliyeti
15 -58.909.769 -365.368.565 -21.302.572 -93.803.320
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.454.275 20.326.817 15.303.862 10.693.783
BRÜT KAR (ZARAR)
48.454.275 20.326.817 15.303.862 10.693.783
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.870.208 -2.171.508 -905.225 -721.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 8.226.974 15.089 0 -8.636
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -215.346 0 -159.314 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.595.695 18.170.398 14.239.323 9.963.176
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53.595.695 18.170.398 14.239.323 9.963.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.595.695 18.170.398 14.239.323 9.963.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 53.595.695 18.170.398 14.239.323 9.963.176
DÖNEM KARI (ZARARI)
53.595.695 18.170.398 14.239.323 9.963.176
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
53.595.695 18.170.398 14.239.323 9.963.176
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,33370000 0,11310000 0,08870000 0,06200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,33370000 0,11310000 0,08870000 0,06200000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.981.276 43.801.173
Dönem Karı (Zararı)
53.595.695 18.170.398
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.868.477 9.051.629
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.8.9 155.400 11.572
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
288.896 29.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 73.550 44.330
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
215.346 -15.089
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-61.350 -18.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
654.920 -364.290
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 517.286 -364.290
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8 137.634 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.906.343 9.393.106
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -6.906.343 9.393.106
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.807.292 16.561.146
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.199.321 18.623.108
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.384.743 -1.829.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.384.743 -1.829.011
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.548 -2.113
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.548 -2.113
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6.924 4.324
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.810 -28.626
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.810 -28.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-394.948 -200.183
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
802.176 -6.353
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
693.007 -6.018
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
109.169 -335
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.284 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
41.919.926 43.783.173
Alınan Temettüler
14 61.350 18.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-771.575 -6.620
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -6.620
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 0 -4.519
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -2.101
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 -771.575 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.281.303 -30.032.066
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -249.237 0
Ödenen Temettüler
13 -30.032.066 -30.032.066
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.928.398 13.762.487
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.928.398 13.762.487
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
73.026.740 28.825.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 83.955.138 42.587.506
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 83.623.103 73.427.337
Finansal Yatırımlar
4 162.734.682 158.027.660
Ticari Alacaklar
5 18.695.451 10.310.708
Diğer Alacaklar
6 23.836 13.288
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 23.836 13.288
Diğer Dönen Varlıklar
12 46.012 52.936
ARA TOPLAM
265.123.084 241.831.929
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
265.123.084 241.831.929
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 1 1
Maddi Duran Varlıklar
7 4.063 7.089
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 771.575 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 488
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
775.639 7.578
TOPLAM VARLIKLAR
265.898.723 241.839.507
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5 191.453 176.643
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 191.453 176.643
Diğer Borçlar
6 45.540 55.224
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 0 7.643
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 45.540 47.581
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.061 286.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 23.061 286.644
ARA TOPLAM
260.054 518.511
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
260.054 518.511
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 811.859 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 700.650 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
700.650 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
111.209 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
111.209 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
232.786 290.601
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.044.645 290.601
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.304.699 809.112
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
264.594.024 241.030.395
Ödenmiş Sermaye
13 160.599.284 160.599.284
Sermaye Düzeltme Farkları
968.610 968.610
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
59.922 59.922
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 42.422.903 38.649.213
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 6.947.610 9.387.610
Net Dönem Karı veya Zararı
53.595.695 31.365.756
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
264.594.024 241.030.395
TOPLAM KAYNAKLAR
265.898.723 241.839.507
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 35.189.494 17.748.939 25.182.077 239.748.326 0 239.748.326
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-32.476 -32.476 -32.476
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
160.599.284 968.610 59.922 35.189.494 17.716.463 25.182.077 239.715.850 239.715.850
Transferler
3.459.719 21.722.358 -25.182.077 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.170.398 18.170.398 18.170.398
Kar Payları
-30.032.066 -30.032.066 -30.032.066
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 38.649.213 9.406.755 18.170.398 227.854.182 227.854.182
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 38.649.213 9.387.610 31.365.756 241.030.395 241.030.395
Transferler
13 3.773.690 27.592.066 -31.365.756 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
53.595.695 53.595.695 53.595.695
Kar Payları
13 -30.032.066 -30.032.066 -30.032.066
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 42.422.903 6.947.610 53.595.695 264.594.024 264.594.024
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
53.595.695 18.170.398 14.239.323 9.963.176
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.595.695 18.170.398 14.239.323 9.963.176
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
53.595.695 18.170.398 14.239.323 9.963.176
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795736
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