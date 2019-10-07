***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- ISGSY 500.000 1.290.000 100 0,49Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 500.000 1.290.000 100 0,49B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRSAKFH12015 4.000.000 4.222.960 6,4 1,59- TRFAKYBA1949 2.000.000 2.023.361 3,07 0,76- TRSARCL72112 4.500.000 4.725.587,7 7,16 1,78- TRSASLN62118 2.000.000 2.040.030,4 3,09 0,77- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.858.243,68 2,82 0,7- TRSBOLU12115 3.000.000 3.173.229 4,81 1,19- TRSBOLU72119 5.000.000 5.301.500 8,04 1,99- TRSDEVA52119 2.490.000 2.570.144,88 3,9 0,97- TRSERGL52117 3.000.000 3.116.380,2 4,72 1,17- TRSTHALE2716 1.000.000 1.011.231,3 1,53 0,38- TRSHEKT32123 500.000 506.394,05 0,77 0,19- TRSISGY12113 1.430.000 1.490.511,59 2,26 0,56- TRSISGYK1917 1.000.000 1.022.256 1,55 0,38- TRSKFTF62113 900.000 910.668,69 1,38 0,34- TRSKCTF62110 1.900.000 2.001.543,79 3,03 0,75- TRSOPAS22129 1.400.000 1.444.591,12 2,19 0,54- TRSRNSH22023 500.000 511.717,3 0,78 0,19- TRSSRTNE1912 1.680.000 1.765.687,56 2,68 0,66- TRSTPRS12115 6.250.000 6.522.505 9,89 2,45- TRSTPRS22114 3.800.000 3.929.901,1 5,96 1,48- TRSVKFB92719 600.000 605.787,84 0,92 0,25- TRSYKBK62914 5.000.000 5.011.112,5 7,6 1,88- TRSYDAT32212 2.500.000 2.508.710,5 3,8 0,94- TRFTCZB32018 3.950.000 4.010.163,24 6,08 1,51Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 60.200.000 62.284.218,45 94,43 23,42B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- TRT100620T16 4.000.000 3.676.721,6 5,57 1,38Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMI- 4.000.000 3.676.721,6 5,57 1,38GRUP TOPLAMI- 64.200.000 65.960.940,05 100 24,81C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 31.10.2019 F_XAUTRYM1019 30.000 279,2VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.10.2019 F_XU0301019 1.550 128,72VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2019 F_USDTRY1019 11.700 5,75VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_USDTRY1219 516 5,85GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEurobond USM8931TAA71 3.500.000 21.052.459,91 24,44 7,92Eurobond XS1121459074 500.000 2.920.664,56 3,39 1,1Eurobond XS1508390090 900.000 5.204.040,14 6,04 1,96Eurobond XS1345632811 300.000 1.719.810,79 2 0,65Eurobond XS1028943089 300.000 1.701.823,76 1,98 0,64Eurobond XS1117601796 2.900.000 16.899.335,05 19,62 6,36Eurobond XS1219733752 500.000 2.921.129,98 3,39 1,1Eurobond XS1412393172 400.000 2.303.072,92 2,68 0,86Eurobond XS1760780731 3.200.000 17.719.653,96 20,57 6,66Eurobond XS1571399754 1.000.000 5.720.571,6 6,64 2,15Eurobond XS1605397394 1.400.000 7.963.021,59 9,25 2,99GRUP TOPLAMI- 14.900.000 86.125.584,26 100 32,39E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 07.10.2019 160.000 160.204,49 0,14 0,06T.Repo 07.10.2019 4.505.755 4.005.473,97 3,56 1,51T.Repo 07.10.2019 9.768.230 19.526.685,62 17,35 7,34T.Repo 07.10.2019 6.215.245 6.008.210,96 5,34 2,26T.Repo 07.10.2019 6.215.245 6.008.210,96 5,34 2,26T.Repo 07.10.2019 16.712.415 17.023.264,38 15,13 6,4T.Repo 07.10.2019 3.110.875 3.004.105,48 2,67 1,13T.Repo 07.10.2019 554.305 500.684,25 0,44 0,19T.Repo 07.10.2019 13.763.165 14.019.158,9 12,46 5,27T.Repo 07.10.2019 13.763.165 14.019.158,9 12,46 5,27Katılma Belgesi TI1 15.331 4.014.503,13 3,57 1,51Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.320.175 5,62 2,38VOB Nakit Teminat 17.918.360,47 17.918.360,47 15,92 6,74GRUP TOPLAMI- 112.528.196,51 100 42,32ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 265.904.720,81İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ265.904.720,81 % 100 % 100,15B. HAZIR DEĞERLER61.389,13 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar61.389,13 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)71.348,78 % 100 % 0,03a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar71.348,78 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)776.096,49 % 100 % 0,29D. BORÇLAR (-)-1.311.462,76 % 100 -% 0,49a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.311.462,76 % 100 -% 0,49NET VARLIK DEĞERİ265.502.092,45Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,65İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama04/10/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790943BIST