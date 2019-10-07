***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
07.10.2019 17:21
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- ISGSY 500.000 1.290.000 100 0,49
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 500.000 1.290.000 100 0,49
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFH12015 4.000.000 4.222.960 6,4 1,59
- TRFAKYBA1949 2.000.000 2.023.361 3,07 0,76
- TRSARCL72112 4.500.000 4.725.587,7 7,16 1,78
- TRSASLN62118 2.000.000 2.040.030,4 3,09 0,77
- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.858.243,68 2,82 0,7
- TRSBOLU12115 3.000.000 3.173.229 4,81 1,19
- TRSBOLU72119 5.000.000 5.301.500 8,04 1,99
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.570.144,88 3,9 0,97
- TRSERGL52117 3.000.000 3.116.380,2 4,72 1,17
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.011.231,3 1,53 0,38
- TRSHEKT32123 500.000 506.394,05 0,77 0,19
- TRSISGY12113 1.430.000 1.490.511,59 2,26 0,56
- TRSISGYK1917 1.000.000 1.022.256 1,55 0,38
- TRSKFTF62113 900.000 910.668,69 1,38 0,34
- TRSKCTF62110 1.900.000 2.001.543,79 3,03 0,75
- TRSOPAS22129 1.400.000 1.444.591,12 2,19 0,54
- TRSRNSH22023 500.000 511.717,3 0,78 0,19
- TRSSRTNE1912 1.680.000 1.765.687,56 2,68 0,66
- TRSTPRS12115 6.250.000 6.522.505 9,89 2,45
- TRSTPRS22114 3.800.000 3.929.901,1 5,96 1,48
- TRSVKFB92719 600.000 605.787,84 0,92 0,25
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.011.112,5 7,6 1,88
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.508.710,5 3,8 0,94
- TRFTCZB32018 3.950.000 4.010.163,24 6,08 1,51
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 60.200.000 62.284.218,45 94,43 23,42
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- TRT100620T16 4.000.000 3.676.721,6 5,57 1,38
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 4.000.000 3.676.721,6 5,57 1,38
GRUP TOPLAMI
- 64.200.000 65.960.940,05 100 24,81
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.10.2019 F_XAUTRYM1019 30.000 279,2
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.10.2019 F_XU0301019 1.550 128,72
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2019 F_USDTRY1019 11.700 5,75
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_USDTRY1219 516 5,85
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond USM8931TAA71 3.500.000 21.052.459,91 24,44 7,92
Eurobond XS1121459074 500.000 2.920.664,56 3,39 1,1
Eurobond XS1508390090 900.000 5.204.040,14 6,04 1,96
Eurobond XS1345632811 300.000 1.719.810,79 2 0,65
Eurobond XS1028943089 300.000 1.701.823,76 1,98 0,64
Eurobond XS1117601796 2.900.000 16.899.335,05 19,62 6,36
Eurobond XS1219733752 500.000 2.921.129,98 3,39 1,1
Eurobond XS1412393172 400.000 2.303.072,92 2,68 0,86
Eurobond XS1760780731 3.200.000 17.719.653,96 20,57 6,66
Eurobond XS1571399754 1.000.000 5.720.571,6 6,64 2,15
Eurobond XS1605397394 1.400.000 7.963.021,59 9,25 2,99
GRUP TOPLAMI
- 14.900.000 86.125.584,26 100 32,39
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 07.10.2019 160.000 160.204,49 0,14 0,06
T.Repo 07.10.2019 4.505.755 4.005.473,97 3,56 1,51
T.Repo 07.10.2019 9.768.230 19.526.685,62 17,35 7,34
T.Repo 07.10.2019 6.215.245 6.008.210,96 5,34 2,26
T.Repo 07.10.2019 6.215.245 6.008.210,96 5,34 2,26
T.Repo 07.10.2019 16.712.415 17.023.264,38 15,13 6,4
T.Repo 07.10.2019 3.110.875 3.004.105,48 2,67 1,13
T.Repo 07.10.2019 554.305 500.684,25 0,44 0,19
T.Repo 07.10.2019 13.763.165 14.019.158,9 12,46 5,27
T.Repo 07.10.2019 13.763.165 14.019.158,9 12,46 5,27
Katılma Belgesi TI1 15.331 4.014.503,13 3,57 1,51
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.320.175 5,62 2,38
VOB Nakit Teminat 17.918.360,47 17.918.360,47 15,92 6,74
GRUP TOPLAMI
- 112.528.196,51 100 42,32
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 265.904.720,81
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
265.904.720,81 % 100 % 100,15
B. HAZIR DEĞERLER
61.389,13 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
61.389,13 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
71.348,78 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
71.348,78 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
776.096,49 % 100 % 0,29
D. BORÇLAR (-)
-1.311.462,76 % 100 -% 0,49
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.311.462,76 % 100 -% 0,49
NET VARLIK DEĞERİ
265.502.092,45
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,65
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
04/10/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790943
BIST