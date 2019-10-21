***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 500.000 1.245.000 100 0,47Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 500.000 1.245.000 100 0,47B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRSAKFH12015 4.000.000 4.027.400,8 6,3 1,52- TRFAKYBA1949 2.000.000 2.035.274,6 3,19 0,77- TRSARCL72112 4.500.000 4.786.909,65 7,49 1,81- TRSASLN62118 2.000.000 2.052.033,8 3,21 0,77- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.871.821,98 2,93 0,71- TRSBOLU12115 3.000.000 3.012.042,3 4,72 1,14- TRSBOLU72119 5.000.000 5.030.748 7,88 1,9- TRSDEVA52119 2.490.000 2.588.146,84 4,05 0,98- TRSERGL52117 3.000.000 3.115.998,9 4,88 1,18- TRSTHALE2716 1.000.000 1.002.206,7 1,57 0,38- TRSHEKT32123 500.000 509.861,9 0,8 0,19- TRSISGY12113 1.430.000 1.502.787,43 2,35 0,57- TRSISGYK1917 1.000.000 1.029.761,2 1,61 0,39- TRSKFTF62113 900.000 916.667,28 1,44 0,35- TRSKCTF62110 1.900.000 2.012.217,99 3,14 0,76- TRSOPAS22129 1.400.000 1.453.914,84 2,28 0,55- TRSRNSH22023 500.000 515.211,85 0,8 0,19- TRSTPRS12115 6.250.000 6.575.638,13 10,29 2,48- TRSTPRS22114 3.800.000 3.958.343,34 6,2 1,48- TRSVKFB92719 600.000 610.507,8 0,96 0,23- TRSYKBK62914 5.000.000 5.042.255,5 7,89 1,9- TRSYDAT32212 2.500.000 2.527.262,75 3,96 0,95- TRFTCZB32018 3.950.000 4.035.906,18 6,32 1,52Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 58.520.000 60.212.919,75 94,26 22,72B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- 4.000.000 3.663.660,8 5,74 1,38Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMI- 4.000.000 3.663.660,8 5,74 1,38GRUP TOPLAMI- 62.520.000 63.876.580,55 100 24,1C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 31.10.2019 F_XAUTRYM1019 30.000 278,84VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.10.2019 F_XU0301019 1.550 122,3VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2019 F_USDTRY1019 11.199 5,81VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_USDTRY1219 516 5,93GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEurobond USM8931TAA71 3.500.000 21.199.313,9 24,51 8Eurobond XS1121459074 500.000 2.961.006,55 3,42 1,12Eurobond XS1508390090 900.000 5.208.463,79 6,02 1,97Eurobond XS1345632811 300.000 1.744.357,63 2,02 0,66Eurobond XS1028943089 300.000 1.715.092,93 1,98 0,64Eurobond XS1117601796 2.900.000 17.151.168,68 19,83 6,47Eurobond XS1219733752 500.000 2.957.421,78 3,42 1,12Eurobond XS1412393172 400.000 2.320.078,35 2,68 0,88Eurobond XS1760780731 3.200.000 17.582.496,61 20,33 6,63Eurobond XS1571399754 1.000.000 5.748.462,36 6,65 2,17Eurobond XS1605397394 1.400.000 7.905.534,22 9,14 2,98GRUP TOPLAMI- 14.900.000 86.493.396,78 100 32,64E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 21.10.2019 90.000 90.111,7 0,08 0,03T.Repo 21.10.2019 9.364.340 14.018.410,96 12,36 5,29T.Repo 21.10.2019 8.933.780 10.013.158,9 8,83 3,78T.Repo 21.10.2019 1.988.830 2.002.631,78 1,77 0,76T.Repo 21.10.2019 5.876.150 6.007.890,41 5,3 2,27T.Repo 21.10.2019 14.604.765 11.515.123,29 10,16 4,35T.Repo 21.10.2019 8.640.885