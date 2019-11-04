***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 20.000 604.400 11,75 0,23Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 400.000 3.246.000 63,09 1,21Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 500.000 1.295.000 25,17 0,48Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 920.000 5.145.400 100 1,92B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRSAKFH12015 4.000.000 4.054.019,6 6,37 1,52- TRFAKYBA1949 2.000.000 2.016.333 3,17 0,75- TRSARCL72112 4.500.000 4.567.523,4 7,18 1,71- TRSASLN62118 2.000.000 2.064.107,6 3,24 0,77- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.885.498,92 2,96 0,71- TRSBOLU12115 3.000.000 3.031.974 4,76 1,13- TRSBOLU72119 5.000.000 5.061.347,5 7,95 1,89- TRSDEVA52119 2.490.000 2.606.283 4,09 0,97- TRSERGL52117 3.000.000 3.141.915,3 4,94 1,18- TRSTHALE2716 1.000.000 1.008.919,7 1,58 0,38- TRSHEKT32123 500.000 513.353,5 0,81 0,19- TRSISGY12113 1.430.000 1.436.745,88 2,26 0,54- TRSISGYK1917 500.000 513.002,65 0,81 0,19- TRSTPRS12115 6.250.000 6.282.828,75 9,87 2,35- TRSTPRS22114 3.800.000 3.986.660,94 6,26 1,49- TRSVKFB92719 600.000 614.705,34 0,97 0,23- TRSYKBK62914 5.000.000 5.073.591,5 7,97 1,9- TRSYDAT32212 2.500.000 2.562.207,75 4,03 0,96- TRFTCZB32018 3.950.000 4.061.214,62 6,38 1,52Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 58.520.000 59.928.002,09 94,14 22,41B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- TRT100620T16 4.000.000 3.728.350,4 5,86 1,39Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMI- 4.000.000 3.728.350,4 5,86 1,39GRUP TOPLAMI- 62.520.000 63.656.352,49 100 23,81C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2019 F_XU0301219 1.650 123,3VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2019 F_XAUTRYM1219 30.000 283,06VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_USDTRY1219 9.715 5,79GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEurobond USM8931TAA71 3.500.000 20.606.160,42 29,78 7,71Eurobond XS1121459074 500.000 2.879.512,71 4,16 1,08Eurobond XS1508390090 900.000 5.146.290,94 7,44 1,92Eurobond XS1345632811 300.000 1.749.888,22 2,53 0,65Eurobond XS1028943089 300.000 1.728.117,47 2,5 0,65Eurobond XS1219733752 500.000 2.873.614,79 4,15 1,07Eurobond XS1412393172 400.000 2.328.118,72 3,35 0,87Eurobond XS1760780731 3.200.000 18.045.233,65 26,08 6,75Eurobond XS1571399754 1.000.000 5.802.559,78 8,39 2,17Eurobond XS1605397394 1.400.000 13.516.089,04 10,45 5,05T.Repo 04.11.2019 6.640.610 13.516.089,04 10,45 5,05T.Repo 04.11.2019 5.744.580 6.507.746,58 5,03 2,43T.Repo 04.11.2019 16.057.130 13.516.089,04 10,45 5,05T.Repo 04.11.2019 7.313.720 6.507.746,58 5,03 2,43T.Repo 04.11.2019 7.313.720 6.507.746,58 5,03 2,43T.Repo 04.11.2019 5.744.580 6.507.746,58 5,03 2,43T.Repo 04.11.2019 16.057.130 13.516.089,04 10,45 5,05T.Repo 04.11.2019 5.744.580 6.507.746,58 5,03 2,43T.Repo 04.11.2019 5.744.580 6.507.746,58 5,03 2,43Katılma Belgesi TI1 15.331 4.056.733,64 3,14 1,52Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.349.675 4,91 2,37VOB Nakit Teminat 11.940.776,54 11.940.776,54 9,23 4,47GRUP TOPLAMI- 129.384.559,74 100 48,39ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 267.387.599,17İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ267.387.599,17 % 100 % 100,14B. HAZIR DEĞERLER31.968,97 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar31.968,97 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)71.394,56 % 100 % 0,03a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar71.394,56 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)776.096,49 % 100 % 0,29D. BORÇLAR (-)-1.256.146,37 % 100 -% 0,47a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.256.146,37 % 100 -% 0,47NET VARLIK DEĞERİ267.010.912,82Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,66İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama01/11/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796402BIST