***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
11.11.2019 15:22
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 20.000 643.200 11,96 0,24
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 400.000 3.426.000 63,69 1,27
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 500.000 1.310.000 24,35 0,49
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 920.000 5.379.200 100 2
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFH12015 4.000.000 4.067.395,2 6,41 1,51
- TRFAKYBA1949 2.000.000 2.022.708,6 3,19 0,75
- TRSARCL72112 4.500.000 4.580.673,75 7,22 1,7
- TRSASLN62118 2.000.000 2.070.171,2 3,26 0,77
- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.803.506,4 2,84 0,67
- TRSBOLU12115 3.000.000 3.041.989,2 4,79 1,13
- TRSBOLU72119 5.000.000 5.076.717 8 1,89
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.497.406,01 3,93 0,93
- TRSERGL52117 3.000.000 3.155.589,3 4,97 1,17
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.012.293,1 1,59 0,38
- TRSHEKT32123 500.000 515.108,25 0,81 0,19
- TRSISGY12113 1.430.000 1.441.486,9 2,27 0,54
- TRSISGYK1917 1.000.000 1.041.122,3 1,64 0,39
- TRSKFTF62113 900.000 925.739,28 1,46 0,34
- TRSKCTF62110 1.900.000 2.028.336,07 3,2 0,75
- TRSOPAS22129 1.400.000 1.467.514,86 2,31 0,55
- TRSRNSH22023 500.000 515.567,25 0,81 0,19
- TRSTPRS12115 6.250.000 6.301.500,63 9,93 2,34
- TRSTPRS22114 3.800.000 3.814.516 6,01 1,42
- TRSVKFB92719 600.000 616.814,94 0,97 0,23
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.089.333 8,02 1,89
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.571.499,75 4,05 0,96
- TRFTCZB32018 3.950.000 4.073.469,5 6,42 1,51
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 58.520.000 59.730.458,48 94,1 22,2
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- 4.000.000 3.742.561,2 5,9 1,39
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 4.000.000 3.742.561,2 5,9 1,39
GRUP TOPLAMI
- 62.520.000 63.473.019,68 100 23,59
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2019 F_XU0301219 1.900 129,5
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2019 F_XAUTRYM1219 10.000 276,27
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_USDTRY1219 10.115 5,84
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond USM8931TAA71 3.500.000 20.754.811,89 29,8 7,71
Eurobond XS1121459074 500.000 2.893.936,64 4,15 1,08
Eurobond XS1508390090 900.000 5.188.262,19 7,45 1,93
Eurobond XS1345632811 300.000 1.762.836,28 2,53 0,66
Eurobond XS1028943089 300.000 1.745.715,26 2,51 0,65
Eurobond XS1219733752 500.000 2.892.362,14 4,14 1,06
Eurobond XS1412393172 400.000 0,87
Eurobond XS1760780731 3.200.000 18.240.236,58 26,19 6,78
Eurobond XS1571399754 1.000.000 5.854.682,33 8,41 2,18
Eurobond XS1605397394 1.400.000 7.969.362,22 11,44 2,96
GRUP TOPLAMI
- 12.000.000 69.653.867,56 100 25,88
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 11.11.2019 250.000 250.266,1 0,19 0,09
T.Repo 11.11.2019 9.921.575 10.511.607,53 8,05 3,91
T.Repo 11.11.2019 13.060.830 19.021.004,11 14,56 7,07
T.Repo 11.11.2019 12.756.310 13.514.923,97 10,35 5,02
T.Repo 11.11.2019 3.783.010 6.507.185,62 4,98 2,42
T.Repo 11.11.2019 12.756.310 13.514.923,97 10,35 5,02
T.Repo 11.11.2019 3.783.010 6.507.185,62 4,98 2,42
T.Repo 11.11.2019 7.086.855 7.508.303,42 5,75 2,79
T.Repo 11.11.2019 17.604.750 18.019.869,04 13,8 6,7
T.Repo 11.11.2019 1.021.475 1.001.105,48 0,77 0,37
T.Repo 11.11.2019 1.941.615 2.002.207,67 1,53 0,74
T.Repo 11.11.2019 10.520.585 9.510.502,05 7,28 3,53
Katılma Belgesi TI1 15.331 4.066.414,02 3,11 1,51
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.351.865 4,86 2,36
VOB Nakit Teminat 12.316.078,28 12.316.078,28 9,43 4,58
GRUP TOPLAMI
- 130.603.441,88 100 48,53
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 269.109.529,11
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
269.109.529,11 % 100 % 100,15
B. HAZIR DEĞERLER
28.354,17 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
28.354,17 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
72.894,56 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
72.894,56 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
776.096,49 % 100 % 0,29
D. BORÇLAR (-)
-1.287.631,21 % 100 -% 0,48
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.287.631,21 % 100 -% 0,48
NET VARLIK DEĞERİ
268.699.243,12
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,67
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
08/11/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798027
BIST