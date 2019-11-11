***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 20.000 643.200 11,96 0,24Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 400.000 3.426.000 63,69 1,27Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 500.000 1.310.000 24,35 0,49Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 920.000 5.379.200 100 2B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRSAKFH12015 4.000.000 4.067.395,2 6,41 1,51- TRFAKYBA1949 2.000.000 2.022.708,6 3,19 0,75- TRSARCL72112 4.500.000 4.580.673,75 7,22 1,7- TRSASLN62118 2.000.000 2.070.171,2 3,26 0,77- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.803.506,4 2,84 0,67- TRSBOLU12115 3.000.000 3.041.989,2 4,79 1,13- TRSBOLU72119 5.000.000 5.076.717 8 1,89- TRSDEVA52119 2.490.000 2.497.406,01 3,93 0,93- TRSERGL52117 3.000.000 3.155.589,3 4,97 1,17- TRSTHALE2716 1.000.000 1.012.293,1 1,59 0,38- TRSHEKT32123 500.000 515.108,25 0,81 0,19- TRSISGY12113 1.430.000 1.441.486,9 2,27 0,54- TRSISGYK1917 1.000.000 1.041.122,3 1,64 0,39- TRSKFTF62113 900.000 925.739,28 1,46 0,34- TRSKCTF62110 1.900.000 2.028.336,07 3,2 0,75- TRSOPAS22129 1.400.000 1.467.514,86 2,31 0,55- TRSRNSH22023 500.000 515.567,25 0,81 0,19- TRSTPRS12115 6.250.000 6.301.500,63 9,93 2,34- TRSTPRS22114 3.800.000 3.814.516 6,01 1,42- TRSVKFB92719 600.000 616.814,94 0,97 0,23- TRSYKBK62914 5.000.000 5.089.333 8,02 1,89- TRSYDAT32212 2.500.000 2.571.499,75 4,05 0,96- TRFTCZB32018 3.950.000 4.073.469,5 6,42 1,51Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 58.520.000 59.730.458,48 94,1 22,2B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- 4.000.000 3.742.561,2 5,9 1,39Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMI- 4.000.000 3.742.561,2 5,9 1,39GRUP TOPLAMI- 62.520.000 63.473.019,68 100 23,59C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2019 F_XU0301219 1.900 129,5VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2019 F_XAUTRYM1219 10.000 276,27VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_USDTRY1219 10.115 5,84GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEurobond USM8931TAA71 3.500.000 20.754.811,89 29,8 7,71Eurobond XS1121459074 500.000 2.893.936,64 4,15 1,08Eurobond XS1508390090 900.000 5.188.262,19 7,45 1,93Eurobond XS1345632811 300.000 1.762.836,28 2,53 0,66Eurobond XS1028943089 300.000 1.745.715,26 2,51 0,65Eurobond XS1219733752 500.000 2.892.362,14 4,14 1,06Eurobond XS1412393172 400.000 0,87Eurobond XS1760780731 3.200.000 18.240.236,58 26,19 6,78Eurobond XS1571399754 1.000.000 5.854.682,33 8,41 2,18Eurobond XS1605397394 1.400.000 7.969.362,22 11,44 2,96GRUP TOPLAMI- 12.000.000 69.653.867,56 100 25,88E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 11.11.2019 250.000 250.266,1 0,19 0,09T.Repo 11.11.2019 9.921.575 10.511.607,53 8,05 3,91T.Repo 11.11.2019 13.060.830 19.021.004,11 14,56 7,07T.Repo 11.11.2019 12.756.310 13.514.923,97 10,35 5,02T.Repo 11.11.2019 3.783.010 6.507.185,62 4,98 2,42T.Repo 11.11.2019 12.756.310 13.514.923,97 10,35 5,02T.Repo 11.11.2019 3.783.010 6.507.185,62 4,98 2,42T.Repo 11.11.2019 7.086.855 7.508.303,42 5,75 2,79T.Repo 11.11.2019 17.604.750 18.019.869,04 13,8 6,7T.Repo 11.11.2019 1.021.475 1.001.105,48 0,77 0,37T.Repo 11.11.2019 1.941.615 2.002.207,67 1,53 0,74T.Repo 11.11.2019 10.520.585 9.510.502,05 7,28 3,53Katılma Belgesi TI1 15.331 4.066.414,02 3,11 1,51Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.351.865 4,86 2,36VOB Nakit Teminat 12.316.078,28 12.316.078,28 9,43 4,58GRUP TOPLAMI- 130.603.441,88 100 48,53ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 269.109.529,11İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ269.109.529,11 % 100 % 100,15B. HAZIR DEĞERLER28.354,17 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar28.354,17 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)72.894,56 % 100 % 0,03a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar72.894,56 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)776.096,49 % 100 % 0,29D. BORÇLAR (-)-1.287.631,21 % 100 -% 0,48a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.287.631,21 % 100 -% 0,48NET VARLIK DEĞERİ268.699.243,12Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,67İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama08/11/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798027BIST