***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 20.000 680.400 11,88 0,25Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 400.000 3.584.000 62,55 1,32Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 500.000 1.465.000 25,57 0,54Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 920.000 5.729.400 100 2,11B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRSAKFH12015 4.000.000 4.094.278,4 6,42 1,51- TRFAKYBA1949 2.000.000 2.031.358 3,18 0,75- TRSARCL72112 4.500.000 4.607.087,85 7,22 1,7- TRSASLN62118 2.000.000 2.082.351,8 3,26 0,77- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.813.359,78 2,84 0,67- TRSBOLU12115 3.000.000 3.062.118,9 4,8 1,13- TRSBOLU72119 5.000.000 5.107.596,5 8,01 1,88- TRSDEVA52119 2.490.000 2.512.284,01 3,94 0,92- TRSERGL52117 3.000.000 3.175.448,7 4,98 1,17- TRSTHALE2716 1.000.000 1.003.345,8 1,57 0,37- TRSHEKT32123 500.000 518.635,8 0,81 0,19- TRSISGY12113 1.430.000 1.451.016,14 2,27 0,53- TRSISGYK1917 1.000.000 1.048.766 1,64 0,39- TRSKFTF62113 900.000 931.837,14 1,46 0,34- TRSKCTF62110 1.900.000 2.039.152,96 3,2 0,75- TRSOPAS22129 1.400.000 1.413.832 2,22 0,52- TRSRNSH22023 500.000 498.334,15 0,78 0,18- TRSTPRS12115 6.250.000 6.339.011,88 9,94 2,33- TRSTPRS22114 3.800.000 3.847.889,5 6,04 1,42- TRSVKFB92719 600.000 621.055,86 0,98 0,23- TRSYKBK62914 5.000.000 5.120.961,5 8,03 1,89- TRSYDAT32212 2.500.000 2.590.184,5 4,06 0,95- TRFTCZB32018 3.950.000 4.109.166,04 6,44 1,51Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 58.520.000 60.019.073,2 94,09 22,1B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- TRT100620T16 4.000.000 3.773.002,4 5,91 1,39Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 62.520.000 63.792.075,6 100 23,49C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2019 F_XU0301219 1.000 132,78VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2019 F_XAUTRYM1219 6.000 272,83VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_USDTRY1219 10.115 5,77GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- USM8931TAA71 3.500.000 20.672.906,58 29,77 7,61- XS1121459074 500.000 2.879.249,21 4,15 1,06- XS1508390090 900.000 5.186.647,11 7,47 1,91- XS1345632811 300.000 1.758.554,25 2,53 0,65- XS1028943089 300.000 1.743.863,44 2,51 0,64- XS1219733752 500.000 2.881.071,39 4,15 1,06- XS1412393172 400.000 2.291.585,51 3,3 0,84- XS1760780731 3.200.000 18.248.029,04 26,28 6,72- XS1571399754 1.000.000 5.831.753,17 8,4 2,15- XS1605397394 1.400.000 7.947.502,09 11,44 2,93GRUP TOPLAMI- 12.000.000 69.441.161,79 100 25,57E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 25.11.2019 430.000 430.455,92 0,32 0,16T.Repo 25.11.2019 786.105 1.001.150,68 0,75 0,37T.Repo 25.11.2019 2.086.335 5.005.753,42 3,77 1,84T.Repo 25.11.2019 13.202.220 15.017.260,27 11,32 5,53T.Repo 25.11.2019 8.806.745 15.517.835,62 11,7 5,71T.Repo 25.11.2019 3.338.180 8.009.205,48 6,04 2,95T.Repo 25.11.2019 9.930.835 10.512.082,19 7,92 3,87T.Repo 25.11.2019 18.810.435 19.021.863,01 14,34 7T.Repo 25.11.2019 8.197.105 9.510.931,51 7,17 3,5T.Repo 25.11.2019 4.314.265 5.005.753,42 3,77 1,84T.Repo 25.11.2019 15.862.915 15.017.260,27 11,32 5,53T.Repo 25.11.2019 3.882.840 4.505.178,08 3,4 1,66Katılma Belgesi TI1 15.331 4.084.911,59 3,08 1,5Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.356.220 4,79 2,34VOB Nakit Teminat 13.666.864,6 13.666.864,6 10,3 5,03GRUP TOPLAMI- 132.662.726,06 100 48,84ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 271.625.363,44İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ271.625.363,44 % 100 % 100,18B. HAZIR DEĞERLER38.085,73 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar38.085,73 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)68.599,87 % 100 % 0,03a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar68.599,87 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)776.096,49 % 100 % 0,29D. BORÇLAR (-)-1.357.920,6 % 100 -% 0,5a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.357.920,6 % 100 -% 0,5NET VARLIK DEĞERİ271.150.224,93Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,69İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama22/11/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800345BIST