***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 20.000 714.800 11,34 0,26Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 400.000 3.626.000 57,5 1,33Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 500.000 1.965.000 31,16 0,72Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 920.000 6.305.800 100 2,31B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRSAKFH12015 4.000.000 4.121.339,6 6,56 1,51- TRFAKYBA1949 2.000.000 2.030.836 3,23 0,74- TRSARCL72112 4.500.000 4.599.801,45 7,33 1,68- TRSASLN62118 2.000.000 2.094.604,2 3,34 0,77- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.823.267,16 2,9 0,67- TRSBOLU12115 3.000.000 3.082.382,1 4,91 1,13- TRSBOLU72119 5.000.000 5.138.663,5 8,18 1,88- TRSDEVA52119 2.490.000 2.527.250,65 4,03 0,92- TRSERGL52117 3.000.000 3.050.364 4,86 1,12- TRSTHALE2716 1.000.000 1.009.323,9 1,61 0,37- TRSHEKT32123 500.000 522.202,15 0,83 0,19- TRSISGY12113 1.430.000 1.460.390,93 2,33 0,53- TRSKFTF62113 900.000 937.975,14 1,49 0,34- TRSKCTF62110 1.900.000 2.050.027,8 3,27 0,75- TRSOPAS22129 1.400.000 1.421.751,38 2,26 0,52- TRSRNSH22023 500.000 504.222,4 0,8 0,18- TRSTPRS12115 6.250.000 6.378.413,75 10,16 2,33- TRSTPRS22114 3.800.000 3.868.425,84 6,16 1,41- TRSVKFB92719 600.000 625.325,94 1 0,23- TRSYKBK62914 5.000.000 5.152.787 8,21 1,88- TRSYDAT32212 2.500.000 2.609.005 4,16 0,95- TRFTCZB32018 3.950.000 3.986.814 6,35 1,46Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 57.520.000 58.995.173,89 93,96 21,58B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- TRT100620T16 4.000.000 3.789.060,4 6,04 1,39Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMI- 4.000.000 3.789.060,4 6,04 1,39GRUP TOPLAMI- 61.520.000 62.784.234,29 100 22,96C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2019 F_XU0301219 1.750 133,45VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2019 F_XAUTRYM1219 6.000 273,76VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_USDTRY1219 10.115 5,81GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- USM8931TAA71 3.500.000 20.885.462,44 29,7 7,64- XS1121459074 500.000 2.910.750,93 4,14 1,06- XS1508390090 900.000 5.258.311,12 7,48 1,92- XS1345632811 300.000 1.779.261,97 2,53 0,66- XS1028943089 300.000 1.767.322,14 2,52 0,65- XS1219733752 500.000 2.913.707,91 4,14 1,07- XS1412393172 400.000 2.317.903,9 3,3 0,85- XS1760780731 3.200.000 18.517.526,61 26,33 6,77- XS1571399754 1.000.000 5.918.650,97 8,42 2,16- XS1605397394 1.400.000 8.046.520,2 11,44 2,94GRUP TOPLAMI- 12.000.000 70.315.418,2 100 25,72E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 09.12.2019 460.000 460.476,38 0,34 0,17T.Repo 09.12.2019 1.574.435 3.003.294,25 2,24 1,1T.Repo 09.12.2019 8.815.365 13.014.285,75 9,71 4,76T.Repo 09.12.2019 4.746.735 7.007.692,33 5,23 2,56T.Repo 09.12.2019 12.884.010 19.020.910,41 14,19 6,96T.Repo 09.12.2019 678.115 1.001.100,55 0,75 0,37T.Repo 09.12.2019 6.781.060 10.011.005,48 7,47 3,66T.Repo 09.12.2019 6.781.060 10.011.005,48 7,47 3,66T.Repo 09.12.2019 13.223.075 19.521.476,71 14,57 7,14T.Repo 09.12.2019 262.410 500.550,68 0,37 0,18T.Repo 09.12.2019 19.367.005 20.021.994,52 14,94 7,32T.Repo 09.12.2019 5.591.095 6.507.137,53 4,86 2,38Katılma Belgesi TI1 15.331 4.102.926,6 3,06 1,5Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.359.965 4,75 2,33VOB Nakit Teminat 13.480.896,74 13.480.896,74 10,06 4,93GRUP TOPLAMI- 134.024.718,41 100 49,02ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 273.430.170,9İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ273.430.170,9 % 100 % 100,15B. HAZIR DEĞERLER45.228,32 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar45.228,32 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)74.489,7 % 100 % 0,03a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar74.489,7 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)776.096,49 % 100 % 0,28D. BORÇLAR (-)-1.303.121,99 % 100 -% 0,48a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.303.121,99 % 100 -% 0,48NET VARLIK DEĞERİ273.022.863,42Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,7İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama06/12/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802677BIST