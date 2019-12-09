***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
09.12.2019 17:57
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 20.000 714.800 11,34 0,26
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 400.000 3.626.000 57,5 1,33
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 500.000 1.965.000 31,16 0,72
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 920.000 6.305.800 100 2,31
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFH12015 4.000.000 4.121.339,6 6,56 1,51
- TRFAKYBA1949 2.000.000 2.030.836 3,23 0,74
- TRSARCL72112 4.500.000 4.599.801,45 7,33 1,68
- TRSASLN62118 2.000.000 2.094.604,2 3,34 0,77
- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.823.267,16 2,9 0,67
- TRSBOLU12115 3.000.000 3.082.382,1 4,91 1,13
- TRSBOLU72119 5.000.000 5.138.663,5 8,18 1,88
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.527.250,65 4,03 0,92
- TRSERGL52117 3.000.000 3.050.364 4,86 1,12
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.009.323,9 1,61 0,37
- TRSHEKT32123 500.000 522.202,15 0,83 0,19
- TRSISGY12113 1.430.000 1.460.390,93 2,33 0,53
- TRSKFTF62113 900.000 937.975,14 1,49 0,34
- TRSKCTF62110 1.900.000 2.050.027,8 3,27 0,75
- TRSOPAS22129 1.400.000 1.421.751,38 2,26 0,52
- TRSRNSH22023 500.000 504.222,4 0,8 0,18
- TRSTPRS12115 6.250.000 6.378.413,75 10,16 2,33
- TRSTPRS22114 3.800.000 3.868.425,84 6,16 1,41
- TRSVKFB92719 600.000 625.325,94 1 0,23
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.152.787 8,21 1,88
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.609.005 4,16 0,95
- TRFTCZB32018 3.950.000 3.986.814 6,35 1,46
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 57.520.000 58.995.173,89 93,96 21,58
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- TRT100620T16 4.000.000 3.789.060,4 6,04 1,39
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 4.000.000 3.789.060,4 6,04 1,39
GRUP TOPLAMI
- 61.520.000 62.784.234,29 100 22,96
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2019 F_XU0301219 1.750 133,45
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2019 F_XAUTRYM1219 6.000 273,76
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_USDTRY1219 10.115 5,81
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- USM8931TAA71 3.500.000 20.885.462,44 29,7 7,64
- XS1121459074 500.000 2.910.750,93 4,14 1,06
- XS1508390090 900.000 5.258.311,12 7,48 1,92
- XS1345632811 300.000 1.779.261,97 2,53 0,66
- XS1028943089 300.000 1.767.322,14 2,52 0,65
- XS1219733752 500.000 2.913.707,91 4,14 1,07
- XS1412393172 400.000 2.317.903,9 3,3 0,85
- XS1760780731 3.200.000 18.517.526,61 26,33 6,77
- XS1571399754 1.000.000 5.918.650,97 8,42 2,16
- XS1605397394 1.400.000 8.046.520,2 11,44 2,94
GRUP TOPLAMI
- 12.000.000 70.315.418,2 100 25,72
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 09.12.2019 460.000 460.476,38 0,34 0,17
T.Repo 09.12.2019 1.574.435 3.003.294,25 2,24 1,1
T.Repo 09.12.2019 8.815.365 13.014.285,75 9,71 4,76
T.Repo 09.12.2019 4.746.735 7.007.692,33 5,23 2,56
T.Repo 09.12.2019 12.884.010 19.020.910,41 14,19 6,96
T.Repo 09.12.2019 678.115 1.001.100,55 0,75 0,37
T.Repo 09.12.2019 6.781.060 10.011.005,48 7,47 3,66
T.Repo 09.12.2019 6.781.060 10.011.005,48 7,47 3,66
T.Repo 09.12.2019 13.223.075 19.521.476,71 14,57 7,14
T.Repo 09.12.2019 262.410 500.550,68 0,37 0,18
T.Repo 09.12.2019 19.367.005 20.021.994,52 14,94 7,32
T.Repo 09.12.2019 5.591.095 6.507.137,53 4,86 2,38
Katılma Belgesi TI1 15.331 4.102.926,6 3,06 1,5
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.359.965 4,75 2,33
VOB Nakit Teminat 13.480.896,74 13.480.896,74 10,06 4,93
GRUP TOPLAMI
- 134.024.718,41 100 49,02
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 273.430.170,9
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
273.430.170,9 % 100 % 100,15
B. HAZIR DEĞERLER
45.228,32 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
45.228,32 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
74.489,7 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
74.489,7 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
776.096,49 % 100 % 0,28
D. BORÇLAR (-)
-1.303.121,99 % 100 -% 0,48
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.303.121,99 % 100 -% 0,48
NET VARLIK DEĞERİ
273.022.863,42
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,7
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
06/12/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802677
BIST