***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 20.000 707.600 16,79 0,26Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 200.000 1.732.000 41,1 0,63Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 500.000 1.775.000 42,12 0,64Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 720.000 4.214.600 100 1,53B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRSAKFH12015 4.000.000 4.134.937,6 7 1,5- TRFAKYBA1949 2.000.000 2.030.602 3,44 0,74- TRSARCL72112 4.500.000 4.594.137,3 7,78 1,66- TRSASLN62118 2.000.000 2.100.757,4 3,56 0,76- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.828.241,1 3,09 0,66- TRSBOLU12115 3.000.000 3.092.563,8 5,23 1,12- TRSBOLU72119 5.000.000 5.154.268 8,72 1,87- TRSDEVA52119 2.490.000 2.534.767,46 4,29 0,92- TRSERGL52117 3.000.000 3.077.147,7 5,21 1,11- TRSTHALE2716 1.000.000 1.012.326,3 1,71 0,37- TRSHEKT32123 500.000 500.999,05 0,85 0,18- TRSISGY12113 1.430.000 1.465.214,18 2,48 0,53- TRSKFTF62113 900.000 905.821,2 1,53 0,33- TRSKCTF62110 1.900.000 1.990.364 3,37 0,72- TRSOPAS22129 1.400.000 1.425.351,76 2,41 0,52- TRSRNSH22023 500.000 505.612 0,86 0,18- TRSTPRS12115 6.250.000 6.397.339,38 10,83 2,32- TRSTPRS22114 3.800.000 3.922.160,5 6,64 1,42- TRSVKFB92719 600.000 627.474 1,06 0,23- TRSYKBK62914 5.000.000 5.168.774 8,75 1,87- TRSYDAT32212 2.500.000 2.618.466,75 4,43 0,95- TRFTCZB32018 3.950.000 3.994.657,91 6,76 1,45Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 57.520.000 59.081.983,39 100 21,41B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 57.520.000 59.081.983,39 100 21,41C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2019 F_XU0301219 2.038 135,4VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_USDTRY1219 10.115 5,83GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- USM8931TAA71 3.500.000 21.024.414,54 29,68 7,62- XS1121459074 500.000 2.926.296,09 4,13 1,06- XS1508390090 900.000 5.300.724,56 7,48 1,92- XS1345632811 300.000 1.789.644,29 2,53 0,65- XS1028943089 300.000 1.775.699,86 2,51 0,64- XS1219733752 500.000 2.931.168,75 4,14 1,06- XS1412393172 400.000 2.332.477,73 3,29 0,85- XS1760780731 3.200.000 18.686.655,44 26,38 6,77- XS1571399754 1.000.000 5.960.179,02 8,42 2,16- XS1605397394 1.400.000 8.099.011 11,44 2,93GRUP TOPLAMI- 12.000.000 70.826.271,29 100 25,66E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 16.12.2019 210.000 210.195,04 0,15 0,08T.Repo 16.12.2019 7.029.860 11.010.939,73 7,76 3,99T.Repo 16.12.2019 7.029.860 11.010.939,73 7,76 3,99T.Repo 16.12.2019 413.335 1.000.994,52 0,71 0,36T.Repo 16.12.2019 413.335 1.000.994,52 0,71 0,36T.Repo 16.12.2019 413.335 1.000.994,52 0,71 0,36T.Repo 16.12.2019 206.670 500.497,26 0,35 0,18T.Repo 16.12.2019 8.117.050 9.008.950,68 6,35 3,26T.Repo 16.12.2019 8.117.050 9.008.950,68 6,35 3,26T.Repo 16.12.2019 20.513.955 19.018.895,89 13,4 6,89T.Repo 16.12.2019 20.513.955 19.018.895,89 13,4 6,89T.Repo 16.12.2019 20.513.955 19.018.895,89 13,4 6,89T.Repo 16.12.2019 20.152.185 17.016.906,85 11,99 6,17Katılma Belgesi TI1 14.958 4.011.583,78 2,83 1,45Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.362.325 4,48 2,31Vadeli mevduat 13.01.2020 100.000 100.154,13 0,07 0,04VOB Nakit Teminat 13.585.855,27 13.585.855,27 9,58 4,92GRUP TOPLAMI- 141.886.969,38 100 51,41ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 276.009.824,05İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ276.009.824,05 % 100 % 100,81B. HAZIR DEĞERLER25.685,32 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar25.685,32 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)75.989,7 % 100 % 0,03a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar75.989,7 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)776.096,49 % 100 % 0,28D. BORÇLAR (-)-3.103.808,92 % 100 -% 1,13a) Takasa Borçlar-1.756.500 % 56,59 -% 0,64b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.347.308,92 % 43,41 -% 0,49NET VARLIK DEĞERİ273.783.786,64Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,7İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama13/12/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803772BIST