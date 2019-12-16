***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
16.12.2019 18:55
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 20.000 707.600 16,79 0,26
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 200.000 1.732.000 41,1 0,63
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 500.000 1.775.000 42,12 0,64
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 720.000 4.214.600 100 1,53
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFH12015 4.000.000 4.134.937,6 7 1,5
- TRFAKYBA1949 2.000.000 2.030.602 3,44 0,74
- TRSARCL72112 4.500.000 4.594.137,3 7,78 1,66
- TRSASLN62118 2.000.000 2.100.757,4 3,56 0,76
- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.828.241,1 3,09 0,66
- TRSBOLU12115 3.000.000 3.092.563,8 5,23 1,12
- TRSBOLU72119 5.000.000 5.154.268 8,72 1,87
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.534.767,46 4,29 0,92
- TRSERGL52117 3.000.000 3.077.147,7 5,21 1,11
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.012.326,3 1,71 0,37
- TRSHEKT32123 500.000 500.999,05 0,85 0,18
- TRSISGY12113 1.430.000 1.465.214,18 2,48 0,53
- TRSKFTF62113 900.000 905.821,2 1,53 0,33
- TRSKCTF62110 1.900.000 1.990.364 3,37 0,72
- TRSOPAS22129 1.400.000 1.425.351,76 2,41 0,52
- TRSRNSH22023 500.000 505.612 0,86 0,18
- TRSTPRS12115 6.250.000 6.397.339,38 10,83 2,32
- TRSTPRS22114 3.800.000 3.922.160,5 6,64 1,42
- TRSVKFB92719 600.000 627.474 1,06 0,23
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.168.774 8,75 1,87
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.618.466,75 4,43 0,95
- TRFTCZB32018 3.950.000 3.994.657,91 6,76 1,45
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 57.520.000 59.081.983,39 100 21,41
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 57.520.000 59.081.983,39 100 21,41
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2019 F_XU0301219 2.038 135,4
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_USDTRY1219 10.115 5,83
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- USM8931TAA71 3.500.000 21.024.414,54 29,68 7,62
- XS1121459074 500.000 2.926.296,09 4,13 1,06
- XS1508390090 900.000 5.300.724,56 7,48 1,92
- XS1345632811 300.000 1.789.644,29 2,53 0,65
- XS1028943089 300.000 1.775.699,86 2,51 0,64
- XS1219733752 500.000 2.931.168,75 4,14 1,06
- XS1412393172 400.000 2.332.477,73 3,29 0,85
- XS1760780731 3.200.000 18.686.655,44 26,38 6,77
- XS1571399754 1.000.000 5.960.179,02 8,42 2,16
- XS1605397394 1.400.000 8.099.011 11,44 2,93
GRUP TOPLAMI
- 12.000.000 70.826.271,29 100 25,66
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 16.12.2019 210.000 210.195,04 0,15 0,08
T.Repo 16.12.2019 7.029.860 11.010.939,73 7,76 3,99
T.Repo 16.12.2019 7.029.860 11.010.939,73 7,76 3,99
T.Repo 16.12.2019 413.335 1.000.994,52 0,71 0,36
T.Repo 16.12.2019 413.335 1.000.994,52 0,71 0,36
T.Repo 16.12.2019 413.335 1.000.994,52 0,71 0,36
T.Repo 16.12.2019 206.670 500.497,26 0,35 0,18
T.Repo 16.12.2019 8.117.050 9.008.950,68 6,35 3,26
T.Repo 16.12.2019 8.117.050 9.008.950,68 6,35 3,26
T.Repo 16.12.2019 20.513.955 19.018.895,89 13,4 6,89
T.Repo 16.12.2019 20.513.955 19.018.895,89 13,4 6,89
T.Repo 16.12.2019 20.513.955 19.018.895,89 13,4 6,89
T.Repo 16.12.2019 20.152.185 17.016.906,85 11,99 6,17
Katılma Belgesi TI1 14.958 4.011.583,78 2,83 1,45
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.362.325 4,48 2,31
Vadeli mevduat 13.01.2020 100.000 100.154,13 0,07 0,04
VOB Nakit Teminat 13.585.855,27 13.585.855,27 9,58 4,92
GRUP TOPLAMI
- 141.886.969,38 100 51,41
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 276.009.824,05
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
276.009.824,05 % 100 % 100,81
B. HAZIR DEĞERLER
25.685,32 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
25.685,32 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
75.989,7 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
75.989,7 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
776.096,49 % 100 % 0,28
D. BORÇLAR (-)
-3.103.808,92 % 100 -% 1,13
a) Takasa Borçlar
-1.756.500 % 56,59 -% 0,64
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.347.308,92 % 43,41 -% 0,49
NET VARLIK DEĞERİ
273.783.786,64
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,7
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
13/12/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803772
BIST