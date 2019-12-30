***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- Alkim Kimya ALKIM 20.000 28,92 38 760.000 28,31 0,31Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- İş Girişim Sermayesi Y.O. ISGSY 500.000 2,03 3,85 1.925.000 71,69 0,79Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 520.000 2.685.000 100 1,11B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- AKFEN HOLDİNG 06.01.2020 TRSAKFH12015 4 4.000.000 104,56 104,06 4.162.267,6 6,93 1,71- AKTİF YATIRIM BANKASI 19.06.2020 TRFAKYB62011 12 2.000.000 100 100,09 2.001.736,2 3,33 0,82- ARÇELİK 16.07.2021 TRSARCL72112 4 4.500.000 100 102,71 4.622.077,35 7,7 1,9- ASLAN ÇİMENTO 18.06.2021 TRSASLN62118 4 2.000.000 100 101,42 2.028.387,6 3,38 0,84- AYGAZ 04.08.2021 TRSAYGZ82118 4 1.800.000 100 102,12 1.838.229,84 3,06 0,76- BOLU ÇİMENTO 11.01.2021 TRSBOLU12115 4 3.000.000 100 103,77 3.113.028,3 5,18 1,28- BOLU ÇİMENTO 05.07.2021 TRSBOLU72119 4 5.000.000 100 103,71 5.185.619 8,64 2,14- DEVA HOLDİNG 04.05.2021 TRSDEVA52119 4 2.490.000 101,48 102,4 2.549.868,07 4,25 1,05- EREĞLİ DEMİR ÇELİK 28.05.2021 TRSERGL52117 4 3.000.000 100 103,94 3.118.176,6 5,19 1,28- HALKBANK 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 101,06 100,46 1.004.606,8 1,67 0,41- HEKTAŞ TİCARET 10.03.2021 TRSHEKT32123 4 500.000 100 100,75 503.735,45 0,84 0,21- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. 25.01.2021 TRSISGY12113 4 1.430.000 100 103,14 1.474.908,29 2,46 0,61- KOÇ FİAT FİNANSMAN 10.06.2021 TRSKFTF62113 4 900.000 100 101,16 910.404,63 1,52 0,38- KOÇ FİNANSMAN 14.06.2021 TRSKCTF62110 4 1.900.000 100 101 1.918.932,36 3,2 0,79- MİGROS TİCARET A.Ş. 20.12.2021 TRSMGTIA2118 4 1.020.000 100 100,25 1.022.509,81 1,69 0,43- OPET PETROL 19.02.2021 TRSOPAS22129 4 1.400.000 100 102,33 1.432.579,82 2,38 0,6- RÖNESANS HOLDİNG 19.02.2020 TRSRNSH22023 4 500.000 101,83 101,68 508.402,75 0,85 0,21- TÜPRAŞ 22.01.2021 TRSTPRS12115 4 6.250.000 100 102,97 6.435.358,13 10,72 2,65- TÜPRAŞ 05.02.2021 TRSTPRS22114 4 3.800.000 100 103,72 3.941.502,5 6,56 1,62- VAKIFBANK 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 99,82 100,6 603.591 1,01 0,25- YAPI KREDİ BANKASI 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 100 104,02 5.200.896,5 8,66 2,14- YDA İNŞAAT 16.03.2022 TRSYDAT32212 4 2.500.000 98,94 98,49 2.462.291,75 4,1 1,01- ZİRAAT BANKASI 06.03.2020 TRFTCZB32018 4 3.950.000 100 101,48 4.008.432,35 6,68 1,65Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 58.540.000 60.047.542,7 100 24,74B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 58.540.000 60.047.542,7 100 24,74C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2019 F_USDTRY1219 1.385 5,95 5,95VIOP KISA POZİSYONLAR 31.01.2020 F_USDTRY0120 514 5,99 6,01VIOP KISA POZİSYONLAR 28.02.2020 F_USDTRY0220 5.985 6,03 6,05GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 30.12.2019 230.000 230.202,27 0,13 0,09T.Repo 30.12.2019 8.529.480 15.514.013,7 8,62 6,39T.Repo 30.12.2019 3.197.355 7.506.780,82 4,17 3,09T.Repo 30.12.2019 2.148.565 2.502.260,27 1,39 1,03T.Repo 30.12.2019 3.541.725 8.007.232,88 4,45 3,3T.Repo 30.12.2019 5.649.295 12.010.849,32 6,67 4,95T.Repo 30.12.2019 8.897.480 10.009.041,1 5,56 4,12T.Repo 30.12.2019 10.022.885 10.009.049,32 5,56 4,12T.Repo 30.12.2019 7.052.515 6.005.424,66 3,34 2,47T.Repo 30.12.2019 9.920.865 9.008.136,99 5 3,71T.Repo 30.12.2019 4.960.435 4.504.068,49 2,5 1,86T.Repo 30.12.2019 5.289.385 4.504.068,49 2,5 1,86T.Repo 30.12.2019 12.751.070 14.012.657,53 7,78 5,77T.Repo 30.12.2019 7.008.855 10.509.493,15 5,84 4,33T.Repo 30.12.2019 8.529.480 15.514.013,7 8,62 6,39T.Repo 30.12.2019 3.795.475 6.005.424,66 3,34 2,47T.Repo 30.12.2019 4.322.945 4.504.068,49 2,5 1,86T.Repo 30.12.2019 13.449.145 14.012.657,53 7,78 5,77T.Repo 30.12.2019 9.521.730 9.508.589,04 5,28 3,92Katılma Belgesi TI1 14.958 4.026.620,16 2,24 1,66Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.385.675 3,55 2,63Vadeli mev 13.01.2020 100.000 100.586,95 0,06 0,04VOB Nakit Teminat 5.617.128,91 5.617.128,91 3,12 2,31GRUP TOPLAMI- 180.008.043,43 100 74,16ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 242.740.586,12İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ242.740.586,12 % 100 % 87,88B. HAZIR DEĞERLER37.647,97 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar37.647,97 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)34.044.441,03 % 100 % 12,32a) Takastan Alacaklar33.973.779,24 % 99,79 % 12,3b) Diğer Alacaklar70.661,79 % 0,21 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)776.096,49 % 100 % 0,28D. BORÇLAR (-)-1.368.895,56 % 100 -% 0,5a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.368.895,56 % 100 -% 0,5NET VARLIK DEĞERİ276.229.876,05Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,72İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama27/12/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805909BIST