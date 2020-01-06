***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
06.01.2020 18:07
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 20.000 756.000 29,46 0,26
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 500.000 1.810.000 70,54 0,62
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 520.000 2.566.000 100 0,89
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFH12015 4.000.000 4.176.000 6,96 1,44
- TRFAKYB62011 2.000.000 2.005.792,8 3,34 0,69
- TRSARCL72112 4.500.000 4.635.940,05 7,73 1,6
- TRSASLN62118 2.000.000 2.032.664,2 3,39 0,7
- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.843.244,64 3,07 0,64
- TRSBOLU12115 3.000.000 3.123.300 5,21 1,08
- 5.000.000 5.201.350 8,67 1,79
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.557.394,59 4,26 0,88
- TRSERGL52117 3.000.000 3.057.129,9 5,1 1,06
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.007.462,6 1,68 0,35
- TRSHEKT32123 500.000 505.109,25 0,84 0,17
- TRSISGY12113 1.430.000 1.479.779,44 2,47 0,51
- 912.705,12 1,52 0,31
- TRSKCTF62110 1.900.000 1.914.614,61 3,19 0,66
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.025.025,64 1,71 0,35
- TRSOPAS22129 1.400.000 1.436.207,64 2,39 0,5
- TRSRNSH22023 500.000 509.803,9 0,85 0,18
- TRSTPRS12115 6.250.000 6.454.452,5 10,76 2,23
- TRSTPRS22114 3.800.000 3.951.208,84 6,59 1,36
- TRSVKFB92719 600.000 605.324,94 1,01 0,21
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.008.822,5 8,35 1,73
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.516.708,5 4,2 0,87
- TRFTCZB32018 3.950.000 4.014.836,49 6,69 1,39
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 58.540.000 59.974.878,15 100 20,7
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 58.540.000 59.974.878,15 100 3.002.736,99 1,3997 1,0362
T.Repo 06.01.2020 17.236.660 17.015.509,59 7,9317 5,872
T.Repo 06.01.2020 17.236.660 17.015.509,59 7,9317 5,872
T.Repo 06.01.2020 17.236.660 17.015.509,59 7,9317 5,872
T.Repo 06.01.2020 15.088.275 14.513.109,59 6,7653 584
T.Repo 06.01.2020 2.662.550 2.502.260,27 1,1664 0,8635
T.Repo 06.01.2020 13.537.575 17.015.509,59 7,9317 5,872
T.Repo 06.01.2020 7.999.245 14.513.109,59 6,7653 584
T.Repo 06.01.2020 5.451.440 5.504.972,6 2,5661 1,8997
T.Repo 06.01.2020 5.451.440 5.504.972,6 2,5661 1,8997
T.Repo 06.01.2020 13.131.525 13.512.205,48 6,2987 4,663
T.Repo 06.01.2020 13.131.525 13.512.205,48 6,2987 4,663
T.Repo 06.01.2020 17.236.660 17.015.509,59 7,9317 5,872
Katılma Belgesi TI1 14.958 4.033.586,73 1,8802 1,392
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.596.130 3,0748 2,2763
Vadeli mev 13.01.2020 100.000 100.804,06 0,047 0,0348
VOB Nakit Teminat 659.365,44 659.365,44 0,3074 0,2275
GRUP TOPLAMI
- 214.524.187,95 100 74,03
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 289.773.785,99
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
289.773.785,99 % 100 % 104,9
B. HAZIR DEĞERLER
81.499,45 % 100 % 0,03
a) Kasa
b) Bankalar
81.499,45 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
91.528,69 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
91.528,69 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
724.044,87 % 100 % 0,26
D. BORÇLAR (-)
-14.429.248,3 % 100 -% 5,22
a) Takasa Borçlar
-12.759.597,19 % 88,43 -% 4,62
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.669.651,1 % 11,57 -% 0,6
NET VARLIK DEĞERİ
276.241.610,71
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,72
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
03/01/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807989
BIST