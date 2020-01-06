***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 20.000 756.000 29,46 0,26Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 500.000 1.810.000 70,54 0,62Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 520.000 2.566.000 100 0,89B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRSAKFH12015 4.000.000 4.176.000 6,96 1,44- TRFAKYB62011 2.000.000 2.005.792,8 3,34 0,69- TRSARCL72112 4.500.000 4.635.940,05 7,73 1,6- TRSASLN62118 2.000.000 2.032.664,2 3,39 0,7- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.843.244,64 3,07 0,64- TRSBOLU12115 3.000.000 3.123.300 5,21 1,08- 5.000.000 5.201.350 8,67 1,79- TRSDEVA52119 2.490.000 2.557.394,59 4,26 0,88- TRSERGL52117 3.000.000 3.057.129,9 5,1 1,06- TRSTHALE2716 1.000.000 1.007.462,6 1,68 0,35- TRSHEKT32123 500.000 505.109,25 0,84 0,17- TRSISGY12113 1.430.000 1.479.779,44 2,47 0,51- 912.705,12 1,52 0,31- TRSKCTF62110 1.900.000 1.914.614,61 3,19 0,66- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.025.025,64 1,71 0,35- TRSOPAS22129 1.400.000 1.436.207,64 2,39 0,5- TRSRNSH22023 500.000 509.803,9 0,85 0,18- TRSTPRS12115 6.250.000 6.454.452,5 10,76 2,23- TRSTPRS22114 3.800.000 3.951.208,84 6,59 1,36- TRSVKFB92719 600.000 605.324,94 1,01 0,21- TRSYKBK62914 5.000.000 5.008.822,5 8,35 1,73- TRSYDAT32212 2.500.000 2.516.708,5 4,2 0,87- TRFTCZB32018 3.950.000 4.014.836,49 6,69 1,39Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 58.540.000 59.974.878,15 100 20,7B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 58.540.000 59.974.878,15 100 3.002.736,99 1,3997 1,0362T.Repo 06.01.2020 17.236.660 17.015.509,59 7,9317 5,872T.Repo 06.01.2020 17.236.660 17.015.509,59 7,9317 5,872T.Repo 06.01.2020 17.236.660 17.015.509,59 7,9317 5,872T.Repo 06.01.2020 15.088.275 14.513.109,59 6,7653 584T.Repo 06.01.2020 2.662.550 2.502.260,27 1,1664 0,8635T.Repo 06.01.2020 13.537.575 17.015.509,59 7,9317 5,872T.Repo 06.01.2020 7.999.245 14.513.109,59 6,7653 584T.Repo 06.01.2020 5.451.440 5.504.972,6 2,5661 1,8997T.Repo 06.01.2020 5.451.440 5.504.972,6 2,5661 1,8997T.Repo 06.01.2020 13.131.525 13.512.205,48 6,2987 4,663T.Repo 06.01.2020 13.131.525 13.512.205,48 6,2987 4,663T.Repo 06.01.2020 17.236.660 17.015.509,59 7,9317 5,872Katılma Belgesi TI1 14.958 4.033.586,73 1,8802 1,392Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.596.130 3,0748 2,2763Vadeli mev 13.01.2020 100.000 100.804,06 0,047 0,0348VOB Nakit Teminat 659.365,44 659.365,44 0,3074 0,2275GRUP TOPLAMI- 214.524.187,95 100 74,03ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 289.773.785,99İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ289.773.785,99 % 100 % 104,9B. HAZIR DEĞERLER81.499,45 % 100 % 0,03a) Kasab) Bankalar81.499,45 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)91.528,69 % 100 % 0,03a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar91.528,69 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)724.044,87 % 100 % 0,26D. BORÇLAR (-)-14.429.248,3 % 100 -% 5,22a) Takasa Borçlar-12.759.597,19 % 88,43 -% 4,62b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.669.651,1 % 11,57 -% 0,6NET VARLIK DEĞERİ276.241.610,71Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,72İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama03/01/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807989BIST